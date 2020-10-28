Специалисты составили рейтинг самых влиятельных университетов мира. Интересно, что в него попали 183 учреждения образования из Украины. Мы подготовили для вас десятку украинских вузов, занявших самые высокие места.

Рейтинг опубликовали на сайте AcademicInfluence. Его создала группа ученых и специалистов по анализу данных по определенному алгоритму.

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Специалисты считают, что любой университет влиятельный не сам по себе, а благодаря людям, которые в нем учились или работали. То есть влиятельность университета оценивается именно благодаря тем людям из вузов, которые внесли значительный вклад в определенной области.

В мировой рейтинг 2020 года попали 183 учреждения образования из Украины. Так, самыми влиятельными университетами Украины, по версии AcademicInfluence, стали Киево-Могилянская академия (886 место в мире), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (915 место в мире) и Киевский политехнический институт (1390 место в мире).

Список 10 самых влиятельных университетов Украины

Киево-Могилянская академия; Львовский национальный университет им. И. Франко; Киевский политехнический институт; Одесский национальный университет им. И. Мечникова; Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича; Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана; Национальный медицинский университет им. А. Богомольца; Львовская политехника; Таврический национальный университет им. В. Вернадского; Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.

Зато в мировом рейтинге лидируют Гарвардский, Стэнфордский и Массачусетский университеты.

К слову, в 2020 году в Украине оценили деятельность университетов. Так, среди двухсот высших учебных заведений рейтинг возглавляют КПИ им. Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Сумской государственный университет.



Лучшие вузы Украины / Инфографика 24 канала