Опубликовали список 10 самых влиятельных университетов Украины
Специалисты составили рейтинг самых влиятельных университетов мира. Интересно, что в него попали 183 учреждения образования из Украины. Мы подготовили для вас десятку украинских вузов, занявших самые высокие места.
Рейтинг опубликовали на сайте AcademicInfluence. Его создала группа ученых и специалистов по анализу данных по определенному алгоритму.
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Специалисты считают, что любой университет влиятельный не сам по себе, а благодаря людям, которые в нем учились или работали. То есть влиятельность университета оценивается именно благодаря тем людям из вузов, которые внесли значительный вклад в определенной области.
В мировой рейтинг 2020 года попали 183 учреждения образования из Украины. Так, самыми влиятельными университетами Украины, по версии AcademicInfluence, стали Киево-Могилянская академия (886 место в мире), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (915 место в мире) и Киевский политехнический институт (1390 место в мире).
Список 10 самых влиятельных университетов Украины
- Киево-Могилянская академия;
- Львовский национальный университет им. И. Франко;
- Киевский политехнический институт;
- Одесский национальный университет им. И. Мечникова;
- Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича;
- Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана;
- Национальный медицинский университет им. А. Богомольца;
- Львовская политехника;
- Таврический национальный университет им. В. Вернадского;
- Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.
Зато в мировом рейтинге лидируют Гарвардский, Стэнфордский и Массачусетский университеты.
К слову, в 2020 году в Украине оценили деятельность университетов. Так, среди двухсот высших учебных заведений рейтинг возглавляют КПИ им. Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Сумской государственный университет.
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