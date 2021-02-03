Если вы не открыли свою финансовую фирму, то бухгалтерия, скорее всего, – не ваше сильнейшее качество. Каждый владелец бизнеса должен воспринимать финансовую грамотность как приоритет для развития.

Источник: Forbes

Не нужно получать специальное финансовое образование или сдавать экзамены, зато необходимо получить базовые знания в области финансов, понимать и общаться со своим бухгалтером или финансовым советником. Эксперты по финансовым вопросам Forbes дают для этого несколько советов.

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Команда по финансовым вопросам

Если в малом бизнесе вы и сам себе бухгалтер, в немного больших предприятиях следует создать команду по финансовым вопросам. Это должны быть доверенные люди, которые занимаются вопросами страхования, инвестиций и выплат.

По меньшей мере раз в год делайте заседание команды и берите непосредственное участие в обсуждениях. Все работники должны знать и понимать цель бизнеса, план деятельности и чувствовать свою подконтрольность и важность прозрачной отчетности.

Круговорот денег

Понимание всех аспектов круговорота капитала является источником жизнедеятельности любого бизнеса. Знать, откуда берутся средства, куда они идут и какое их количество – залог здорового и успешного предпринимательства.

Большинство ведущих предпринимателей мира не обладают всеми цифрами и показателями, однако четко могут объяснить движение своих денег простыми словами.

Навязчивые вопросы

Бухгалтеры часто предоставляют отчеты предполагая, что владельцы предприятий понимают все сложные детали и методы подсчетов.

Эти отчеты есть эссенцией понимания структуры и деятельности бизнеса, поэтому не бойтесь проводить лишнее время с бухгалтером, задавая как можно больше вопросов.



Вопросы бухгалтеру / Фото Pexels

Реальное состояние счетов

Множество владельцев бизнеса концентрируются на балансе своих банковских счетов исключительно раз в год, когда приходится уплачивать налоги.

Отслеживайте состояние счетов в реальном времени, по меньшей мере раз в неделю, тем более, что благодаря мобильному банкингу сегодня это стало намного проще.

Экспертная точка зрения

Иметь собственного бухгалтера или советника по финансовым вопросам бизнеса – всегда хорошо. Но если вы не уверены в прозрачности денежного потока своего бизнеса, не пренебрегайте возможностью получить независимую точку зрения.

Существует множество независимых финансовых фирм, которые могут оказать экспертную оценку по денежным вопросам бизнеса и посоветовать, как, где и что стоит изменить.

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Успех конкурентов

Не забывайте сравнивать собственный доход с финансовыми показателями других предприятий в вашей области деятельности. Сравнение позволит определить собственные ошибки и понять слабые места бизнеса.

Успешные предприятия должны быть ориентиром для развития собственного дела, а сравнение финансовых отчетов конкурентов – лучший способ повысить собственную финансовую грамотность.



Успех конкурентов / Фото Pexels

Сложные финансовые расчеты

Множество владельцев бизнеса доверяют все финансовые вопросы одному человеку. Бухгалтеры обладают нюансами и спецификой денежного круговорота.

Часто, когда бизнесмены просят что-то объяснить, подчиненные говорят, что это слишком сложно. Дайте задание рассказать вам обо всем, как пятикласснику, и вы удивитесь, насколько легче вам будет контролировать собственный бизнес.

Приложения для агрегации данных

Используйте бесплатные приложения для агрегации данных, – программы для объединения нескольких отдельных финансовых единиц в одну.

Это огромная помощь владельцам малого бизнеса, ведь такие приложения позволяют понять средний баланс предприятия и помогают принимать разумные решения.

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Курсы бухгалтерии

Владельцам бизнеса не лишним будет пройти курсы бухгалтерского ремесла для начинающих. Базовые знания о финансовых показателях, подсчетах и коэффициентах в разы повысит финансовую грамотность.

Финансовые отчеты

Каждый месяц просматривайте всю финансовую отчетность. Разберитесь, почему отдельные расходы имеют отдельные категории, почему некоторые доходы не указаны в общем показателе прибыли, а также какова специфика всех счетов.