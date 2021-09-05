10 правил счастливой школьной жизни от известного педагога

Начало учебы может быть довольно стрессовым для учителей. Поэтому важно правильно настроиться на учебный год и проживать каждый день счастливо. В статье читайте мудрые правила счастливой школьной жизни от педагога-гуманиста Шалвы Амонашвили.

Он рассказал, как учить детей с любовью, почему не нужно гнаться за оценками и что означает "дарить ребенку свет" и проводить уроки "не для всех".

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10 правил счастливого школьной жизни для учителей

Не заходите в школу "из вчерашнего дня"

Шалва Амонашвили уверен, что учитель может подружиться с учеником и заручиться его доверием. Учитель не просто дает информацию детям, а терпеливо озвучивает свои мысли и прислушивается к мыслям учеников.

"Особенно опасно, когда учитель в ребенка не верит и имеет предубеждение, что он не способен учиться без подзатыльников и розг. В таких случаях учитель может повышать голос в классе или угрожать наказаниями", – говорит он.

Но для успешности в учебе каждая маленькая личность должна чувствовать, что педагог желает ей добра и принимает такой, какая она есть.

Учителю лучше не приходить в школу с плохим настроением, чтобы не калечить детские души. Лучше не заходить в школу без цели и воспитательных намерений. И лучше не заходить в школу из вчерашнего дня, без самообновления, чтобы не нести скуку и однообразие,

– заявил Амонашвили.

Читайте классику, чтобы овладеть уровнем педагогики

Известный педагог посоветовал учителям почитать классику, если они хотят быть творческими людьми и овладеть "высшим пилотажем" педагогики.

Шалва Амонашвили обратил внимание на таких педагогов:

украинский учитель-гуманист Василий Сухомлинский;

украинский основатель системы детско-подросткового воспитания Антон Макаренко;

чешский "учитель народов" Ян Амос Коменский;

швейцарский педагог-гуманист Иоганн Генрих Песталоцци;

российский основоположник научной педагогики Константин Ушинский.

По его словам, классика педагогики зародилась именно в Европе. А в Китае признанный классик педагогики – именно Сухомлинский, ему там посвящают конференции, научные чтения.

Не стоит гнаться за высокими баллами

Педагог отметил, что школьные оценки не определяют личность ребенка и не предвидят ее судьбу.

Учителя, пожалуйста, не смотрите на ребенка, как на ходячую цифру. Потому что цифры не скажут – хороший он или плохой, способный или нет. Пройдут годы, и сама жизнь покажет, что "плохие" ученики стали хорошими людьми, кто-то из них даже проявил большой талант,

– утверждает Амонашвили.

Он напоминает, что никогда никто из композиторов, поэтов или художники не вдохновлялся оценками. И о контрольных или экзаменах никогда не написали в песнях или стихах.



Учитель на работе/ Фото WallPaper-HD

По его мнению, борьба за оценку провоцирует ложь, ухищрения и конфликты. А еще мешает семье и родителям узнать своего ребенка как личность.

Лелейте в себе любовь к ученикам, а не жажду власти

Когда учителя больше любят власть над учениками, чем их самих, то школьники реагируют соответственно – бунтом.

"Я помню, что мой физик вызвал у нас, учеников, раздражение и злобу. Он чувствовал себя известным ученым и часто издевался над нами. Пятерок никому принципиально не ставил. Нас волновали его грубость, насмешки и угрозы. Поэтому мы частенько бойкотировали его уроки, мешали во время занятий, конфликтовали. А он наказывал двойками", – рассказывает Амонашвили.

По словам эксперта, в основе воспитания всегда должна быть безграничная любовь к детям, а в процесс обучения надо вкладывать хоть частичку души, чтобы это не было просто бесконечные домашние задания, вызовы к доске и контрольные работы.

Ищите успехи, а не ошибки

Учитель сменил красные чернила зелеными, работая с детскими тетрадками. Так он начал искать не ошибки в ученических работах, а успехи.

"Если хоть одно слово в предложении написано правильно, хоть один математический пример решено правильно – это успех. Я подчеркиваю это зеленым. А еще у меня на столе лежит тетрадь, где красными чернилами я выписывал собственные ошибки", – признается Аманошвили.

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Параллельно учитель объяснял детям, что ошибка позволяет научиться и становиться лучшим.

Подружитесь с хулиганами и активными детьми

Для учителя очень важно иметь терпение. "Вы должны радоваться, встретив гиперактивного ребенка, ведь именно на нем вы должны апробировать свою педагогику и оттачивать мастерство", – говорит педагог.

Если бы все дети были спокойными, всегда делали домашние задания, то миссия учителя сводилась бы на нет.

"Дарите детям свет"

Можно ли назвать урок "процессом передачи знаний"? Конечно, нет. Ведь Сухомлинский говорил: "Без духовной общности воспитание невозможно".

Каждый ученик должен что-то получить от вашего урока. Лучшая ваша наука – присесть рядом с учеником и попросить тихонько прошептать вам на ухо ответ на вопрос, который вы задали всему классу,

– говорит педагог.

Мерило вашей силы – слабые ученики

Обычно учителя щеголяют самыми сильными воспитанниками и умными. Но, по мнению Амонашвили, больше всего стоит гордиться слабыми учениками, которые сделали этого конкретного ученика сильнее, или которых вы направили на правильный путь.

Проводите уроки для каждого ученика, а не класса в целом

"Готовя план урока на следующий день, подумайте о мальчике, который отстает, или девочке, которой требуется помощь. Уже на уроке задавайте вопросы всему классу, а ответ ищите в каждом из учеников. Учительская работа – адресная", – считает эксперт.



Учитель хвалит учителя / Фото WordPress

Ведь сейчас большинство учителей проводят уроки для всех. Если будете работать с каждым учеником отдельно, то поможете открыть детям их миссию.

Используйте в работе принципы гуманной педагогики

Учитель должен использовать при обучении принципы гуманной педагогики: