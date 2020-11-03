Учителям стоит все время развиваться, учиться и быть поддержкой для школьников и коллег. В этом всегда помогут книги. Поэтому, смотрите, какие книги должны прочитать современные учителя для своего развития.

Небольшой перечень книг, которые будут полезными для учителей НУШ и касаются философии образования, психологии ребенка, технологий обучения и воспитания, подготовило издание Osvita.ua.

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10 полезных книг для современного учителя

"Лицом к ребенку"

Автор книги – Оксана Винницкая. Она рассказывает, как воспитать ребенка творческим, инициативным и коммуникативным. Учителя там узнают ответы на разные вопросы. В частности, для чего нужна работа в группах в начальной школе, Каким должно быть планирование и оценивание и тому подобное.

"Письма к сыну"

Их написал известный украинский поэт Василий Стус. Эта книга побуждает взрослых поделиться собственным опытом с детьми. Василий Стус создал целую серию писем к сыну, которые повлияли на становление личности Дмитрия, а он издал книгу, добавив свои комментарии.

Содержательные советы Василия Стуса вдохновляют не сдаваться, верить в себя, не стесняться своих поражений и с уверенностью двигаться к своим целям. Именно этому учителя и родители должны научить своих детей.

"Свобода от воспитания"

Автор книги – Дима Зицер. Он уверяет, что для гармоничного развития детей нужна не только педагогика, но и логика. Также он рассказывает, что лучшее в жизни с ребенком случается вопреки традиционному воспитанию.

Опытный педагог Дима Зицер уже несколько лет изучает взаимодействие взрослых и маленьких людей. В своей книге он рассказывает, как найти радость от общения с детьми, и доказывает, что растить их — это интересное приключение, а не обязанность.

"Образование против таланта. Сила творчества"

Это книга Кена Робинсона. Автор интересно и доступно описывает, как интеллект и креативность работают на биологическом уровне, и объясняет, почему творчество надо вернуть в организацию обучения.

В книге множество рассказов о том, как известные компании преуспели, наполнив повседневную деятельность творчеством. А еще интересные рассказы из жизни знаменитостей, которые реализовали себя вопреки обстоятельствам, и практические советы, как изменить школьную систему, добавив немного творчества.

"Педагогика угнетенных"

Это книга Пауло Фрейре. Она о том, что новая философия образования способствует освобождению человека от физического, психологического или культурного угнетения.

Ведь человек достигает личного развития только в результате равноправного диалога, в котором он имеет право и возможность "говорить свое" об окружающем мире и преобразовывать этот мир благодаря критическому восприятию действительности.

"Технологии развития критического мышления учащихся"

Авторы – Алан Кроуфорд, Венди Саул, Самюэль Мэтьюз и Джеймс Макинстер. Книга содержит полезные практические материалы с методами и приемами развития критического мышления учащихся во время преподавания различных предметов.

Издание особенно поможет тем педагогам, которые стремятся к внедрению инновационных технологий.

"Финские уроки 2.0. Чему может научиться мир из образовательных изменений в Финляндии"

Автор – Паси Салберг. Там описано уникальное и справедливое финское образование. Он рассказывает историю образовательной реформы в Финляндии, анализирует образование этой страны с разных сторон. Автор объясняет, как другие страны могут воспользоваться удачным опытом финнов.

"Воспитание без травмирования или Зачем детям взрослые?"

Книгу написала Виктория Горбунова. Она рассказывает, как найти равновесие между заботой о безопасности ребенка и гиперопекой, отказаться от традиционных запугиваний и наказаний.

Автор также рассказывает, как помочь ребенку развить в нем адекватную самооценку, как научить его жить счастливой жизнью, а не переживать тревоги взрослых. Также там говорится об опасностях методик раннего развития и о том, почему непоседливым детям важно ежедневно видеть проявления родительской заботы.

"Энциклопедия интерактивного обучения"

Автор – Елена Пометун. Она собрала советы о том, как грамотно использовать интерактивные технологии, так как это делает обучение интересным и эффективным.

В этой книжке есть все, что стоит знать об интерактивности – сущность этой технологии обучения, теория интерактивного урока, алгоритм выбора определенного метода, приемы создания положительной атмосферы и другие важные вещи.

"Как разговаривать с детьми об искусстве"

Автор – Франсуаза Барб-Галль. Она подсказывает, как научить детей видеть картину, понимать ее и чувствовать. На наиболее распространенные вопросы автор предложила лаконичные ответы, призванные удовлетворить любопытство и поощрить к новым поискам. Это и конспект, и путеводитель, и справочник.