Школы Италии закрыты на карантин минимум до 6 апреля из-за увеличения количества больных COVID-19. И сейчас дети учатся дистанционно. Да, 10-летняя девочка Фиамметта в Италии учится на онлайн-уроках в горах.

10-летняя школьница Фиамметта не могла сидеть дома одна, пока ее мать целыми днями работала, поэтому она решила помочь папе пасти коз.

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Девочка присоединилась к онлайн-обучению на маленьком столике посреди природы на севере Италии – около руин Рокка-ди-Самоклево, на склоне горы Ваза. И вместо школьного звонка девочка слышит десятки колоколов коз.

Фиамметта наслаждается на природе дистанционными уроками вместе со своими новыми друзьями-козами, с которыми играет во время перерыва.

"Фиамметта очень хорошо учится в школе, и быстро адаптировалась к горной среды. Она умудряется ходить на уроки к учителям во время жары и в период, когда нужно помочь родителям с животными", – говорят родители девочки.

10-летняя девочка учится в четвертом классе и посещает школу в городе Меццоломбардо, провинция Тренто.

Добавим, что из-за стремительного распространения коронавируса в начале марта правительство Италии снова закрыло школы на карантин.