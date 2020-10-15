В сфере образования до сих пор остается актуальным вопрос о том, сколько лет должно длиться школьное обучение. К чему может привести 10-летнее обучение в школе – объяснила бывшая министр МОН Лилия Гриневич.

25 октября, в день местных выборов, Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести всеукраинский опрос, который будет касаться медицины, школы и парламента. В него могут включить и вопрос о 10-ти или 12-ти летнем обучении в школе, написала на своей странице в фейсбуке экс-министр МОН Лилия Гриневич.

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Она заверила, что на протяжении нескольких последних десятилетий продолжительность школьного образования увеличивалось. К тому же, 12-летнее или 13-летнее обучение в школе есть во ​​всех цивилизованных странах мира. "На территории Европы 11-летнее полное общее среднее образование осталась только в Украине, России и Беларуси", – напомнила экс-министр.

Лилия Гриневич считает, что от качества образования зависит способность человека к критическому и творческому мышлению, его профессиональная самореализация, принятие ответственных решений и культурное самоопределение. Также это влияет на общественные отношения и на качество жизни в стране.

К чему приведет программа 10-летнего обучения

По словам Гриневич, в таком случае ученики будут учиться на год меньше, чем это есть сейчас. А это может означать сокращение количества учителей и средств на их заработную плату.

Со средним образованием молодежь будет вынуждена получать высшее образование в Украине и работать здесь. На базе 10-летнего обучения человек не сможет поступить ни в один университет в цивилизованной стране,

– подчеркнула она.

Также Гриневич добавила, что невежественными людьми легче манипулировать, кормить их фантазиями и пустыми обещаниями. "Это, пожалуй, и есть план власти, как сделать нашу страну уникальной в мире", – добавила она.

Кроме того, экс-министр считает, что нынешняя власть своими поступками может нанести вред своему народу, а подкрепит это результатами манипулятивного опроса, который "сделали по многочисленным просьбам".