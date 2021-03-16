Глава Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что учеников будут зачислять в 2021 году в старшую школу так же, как и в прошлом году.

Бабак заверил, что старшая профильная школа есть и будет в городах, городках, поселках и других населенных пунктах.

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По его словам, отменят норму о том, что если в населенном пункте проживает меньше 50 тысяч населения, то местные власти не имеют права основывать лицей.

Поэтому любая община может основать и содержать лицей. Также нигде нет нормы о том, что не все дети смогут заканчивать 10 – 11 классов,

– отметил председатель Комитета.

Бабак отметил, что разрыв между детьми в селе и городе большой, и с этим нужно что-то делать.

"Стоит сделать так, чтобы были разные профили – например, чтобы не было нескольких гуманитарных лицеев рядом. Так мы предоставляем общинам больше ответственности по реформе децентрализации", – отметил глава профильного Комитета ВР.

Что известно о старшей школе

Согласно реформе НУШ, школы будут переформатироваться:

1 – 4 классы – это будет начальное образование,

5 – 9 классы – это будет базовое образование (заведения будут называться гимназиями)

10 – 12 классы – это будет профильное образование (будут созданы лицеи).

Известно, что лицеи будут создаваться и функционировать, как отдельные учебные заведения. То есть отучиться с 1 по 12 класс в одной школе нельзя будет. Новая система окончательно должна заработать с 2027 года.

До середины 2022 года школы должны определиться со своим дальнейшим направлением – остаются начальными школами, гимназиями (то есть средними школами) или становятся профильными лицеями. После 9 класса ученики будут выбирать желаемый формат дальнейшего образования.