1 сентября 2020 года украинские школы начинают новый учебный год. Конечно, с карантинными ограничениями. Поскольку нововведения правительства носят прежде всего рекомендательный характер, окончательное решение по организации учебного процесса принимали уже на местах. И эти правила в разных заведениях могут значительно отличаться и иногда вызывают немало вопросов.

Родители школьников и педагоги накануне 1 сентября рассказали сайту 24 канала, какие объявленные их учебными заведениями решения кажутся им противоречивыми, что вызывает тревогу и как выходят из ситуации.

Домашнее обучение и сухпайки

На форумах и в социальных сетях родители жалуются, что в некоторых учебных заведениях Киева все же с учителей и родителей собирают деньги для обеспечения школ и классов вещами, необходимость которых предусмотрена рекомендациями Минздрава и МОН.

Некоторые родители в свою очередь не планируют отпускать детей в школу по крайней мере первые несколько недель – классы переполнены и просто нет уверенности в том, что в школе будут соблюдать все необходимые меры предосторожности. И они будут иметь на это право, поскольку во многих заведениях главным новшеством является именно домашнее обучение.

То есть, как объяснили родителям, каждый ученик может весь год учиться дома и при этом числиться в своем классе. Однако он должен будет 4 раза в год сдавать контрольные экзамены учителям.

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Еще варианты обучения: класс поделили на две группы, которые ходят в школу через неделю (одна группа учится очно, другая – дистанционно). Кое-где пошли другим путем и ввели обучение в две смены. И здесь некоторым педагогам-предметникам и персоналу школ нужно находиться на работе фактически с 8:00 до 20:00. Какой-либо доплаты за переработку нет.

Между тем в ряде столичных школ официально приглашали родных первоклассников прийти на праздничную линейку (учеников 2-11 классов это, как правило, не касалось). Так, на линейку, проведение которых отменили на государственном уровне. Правда, с рекомендациями соблюдать дистанцию, масками и температурным скринингом для родителей.

В нашем первом классе 30 детей и на группы никого не делят, все как обычно. Даже группа продленного дня будет – но без дневного сна по причине карантина,

– рассказала нам мама первоклассницы одной из школ Дарницкого района Киева Ольга.



Рекомендаций относительно дистанции и масок соблюдались не все / Фото 24 канал

Учительница школы Святошинского района столицы зато отмечает: ничего, кроме масок, покупать не нужно – ни родителям, ни педагогам.

Из нововведений здесь – сменная обувь (раньше это требовали только при плохой погоде, сейчас же с 1 сентября - "чтобы с улицы не несли ничего"). Также то, что классы приходят на уроки в разное время: одни на 8 утра, другие – на 8.30 и так далее. Соответственно, учебный день растягивается как для учеников, так и для учителей, которые преподают одновременно в разных классах. О повышении зарплат педагогам и школьному персоналу речь также не идет.



Некоторые школы провели линейку для первоклашек / Фото Getty Images

На "карантинные" группы в школе распределения классов нет, хотя подавляющее большинство насчитывает до 30 детей. Если у одного ребенка из класса обнаруживают симптомы ОРВИ – его изолируют. В случае подтверждения COVID-19, весь класс отправляют на 14 дней на самоизоляцию. Учителя при этом продолжают заниматься с другими классами очно, а с указанным дистанционно.

Поэтому и называли обучение смешанным – потому что один урок с одним классом может быть очно, а второй урок, например, если на самоизоляции класс, то дистанционно. То есть учитель идет с ноутбуком в тот кабинет, где есть интернет, и проводит следующий урок дистанционно,

- пояснила педагог.

Относительно столовой – для детей младших классов этого заведения предусмотрены сухие пайки, которые им будут приносить в кабинет. Старшеклассникам здесь нужно приносить обеды с собой.

Самодельные щитки и игнорирование рекомендаций: что в "оранжевой" зоне

Что касается "оранжевой" зоны, здесь учебный год начался с более заметными ограничениями. Учительница одной из школ Черновицкой области, которая имеет более 25-летний стаж работы, Ольга Дмитриевна (имя изменено по просьбе героини) отметила сайту 24 канала, что "такого, извините, дурдома у нас еще не было".

По ее словам, "министерство заняло позицию страуса". Поскольку то, что сейчас предлагают, носит рекомендательный характер. То есть вся ответственность по сути – на администрации школы. При этом о таком важном аспекте, как обеспечение необходимыми средствами и финансирование, "вверху" не говорят.

Все бросили на места: "Вы себе там все решайте, чтобы у нас не было головной боли",

– отмечает педагог.

Прежде всего речь идет о техническом обеспечении школ: в данном учебном заведении все, что есть – это компьютеры 2002 года в кабинете информатики. Дистанционное обучение, конечно, учителя проводили "как могли" – на собственных гаджетах, которые, в конце концов, у многих вышли из строя - "потому что информации очень много". Так же за лето не выросло количество гаджетов и в семьях. Ольга Дмитриевна отмечает: немало семей имеют по 2-3 детей-школьников, а смартфон – только один, или вообще ни одного.

Антисептиками школа обеспечена – местные власти приобрели. Маски все покупают для себя сами. Учительница объясняет – обеспечить всех дорого:

Мы дома сели с мужем (он тоже учитель) и посчитали, что на нашу школу нужно около 30 тысяч гривен в месяц, чтобы купить всем маски. Это – только одна школа и только на маски.

Ольга Дмитриевна имеет немало вопросов и к проведению корректирующего обучения, которое обязаны провести во всех школах. Как объяснили учителям в данном заведении: нужно повторить материал за весь предыдущий год и выбрать наиболее важное: "я не понимаю, как это – выбрать самые важные темы? Также в течение этого периода нельзя детям выставлять оценки. Каков тогда стимул обучения? Он теряется".



Учебный год начинается с корректирующего обучения / Фото Getty Images

В "оранжевой" зоне учителям на уроках нужно носить специальные защитные щитки. Стоимость одной в среднем – 80 гривен. Учительница рассказывает: приобрести за такую сумму возможность есть, однако, во-первых, уже нет времени. Во-вторых, неизвестно когда его доставят (речь идет об интернет-магазинах) и доставят ли вообще.

Местные органы власти ими школы не обеспечили. Поэтому коллеги Ольги Дмитриевны собственноручно делают их из листов для ламинирования документов:

Берете два листа. Один внизу закругляете, чтобы было в виде щита, а из второго – делаете ленту прямоугольную, чтобы его можно было на голову надеть. И по бокам или степлером или дыроколом для бумаги дырки пробили и прошили себе. Такой вариант щитка.

По ее словам, получается значительно экономнее и быстрее. Однако есть два непродуманных момента: как быть учителям, которые носят очки, и реакция учеников: "понимаете, мы для них будем, как инопланетяне. Не превратят ли они это в насмешки, хаос?".

В этом контексте Ольга Дмитриевна вспоминает строки из песни про туриста: "Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, турист на пузе проползет и ничего с ним не случится". И сейчас, по ее словам, здесь вполне могла бы идти речь о педагогах: что бы ни было, учитель выход найдет.



Школьники из "красной" зоны должны учиться дистанционно / Фото unsplash

В целом же учителям здесь не до шуток, поскольку сейчас регион – уже на границе "красной" зоны. И о работе во время возможных более жестких ограничений педагогам кое-что рассказали "из области":

Все осознают, что у многих детей нет дома технического обеспечения. Поэтому дирекция заведения должна разработать так график в "красной" зоне, чтобы этих детей приобщить – чтобы они ходили в школу. Рассаживать их в классе на определенном расстоянии и чтобы учителя для них проводили уроки. Такая рекомендация. Извините – красная зона!

То есть получается, что большинство детей остаются дома – с ними надо работать дистанционно. А с теми, у кого нет технических средств – в классе. О какой-либо доплате за эту работу речь не идет. Как и о ее рисках и, по сути, абсолютном несоответствии рекомендациям правительства. Напомним, учебные заведения в "красной" зоне работать не должны.

Стоит добавить, что на систему образования до 1 сентября не выделено никаких средств из Фонда противодействия СOVID-19 (весной у образования забрали 4,9 млрд грн). Об этом отметила бывшая глава МОН Лилия Гриневич в интервью сайту 24 канала. В целом сфера образования к этому времени получила лишь 52 млн на возмещение оплаты участникам пробного ВНО.

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Если говорить о техническом обеспечении, бывшая министр привела примеры других стран, где используют так называемые школьные планшеты. Они являются собственностью школы и не стоят дорого, потому что у них очень ограниченный функционал – ровно для того, чтобы обеспечить процесс дистанционного обучения. Такие планшеты дети могли бы забрать домой. По крайней мере на тех территориях и в тех школах, где ученики не имеют дома доступа к таким возможностям.

Но для этого нужно финансирование. И, главное, соответствующее решение "сверху".

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Рекомендации по правилам работы образовательных учреждений / инфографика 24 канал