Журналисты "Образования 24" собрали трогательные поздравления с 1 сентября и приятные пожелания для школьников ко Дню знаний. Чего больше всего желют школьникам – читайте в статье.

Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Владимир Зеленский

Источник: фейсбук Владимира Зеленского

Президент Украины написал в социальных сетях, что 1 сентября – это радостный и важный день. Детям пора возвращаться к учебе.

Зеленский отметил, что уже заработала программа "Здоровая Украина", значительная часть которой посвящена именно активностям школьников и студентов. Ведь культура спорта и здоровья – это то, чему также нужно учиться, чтобы жить качественной жизнью.

Но ключевое – это мотивация ... Мотивация учить и учиться – это всегда самая большая инвестиция в профессионализм человека. Поэтому именно этого и хочется пожелать сегодня каждому. Не имитируйте учебу, будьте открытыми для нового и ищите для себя тем больше образования, чем больше успеха хотите достичь в жизни,

– написал он.

По его словам, многие еще не совсем чувствуют, что кардинальные изменения в глобальном мире возможны уже в ближайшие десятилетия – новые технологии, экономические процессы, социальные отношения ..

"И чтобы адаптироваться к такой трансформации, надо не просто получить определенные знания и компетенции, а сделать совершенным умение всегда учиться", – считает Зеленский.

По его мнению, государство выполняет свою часть задачи. В частности, обновляет школы по всей стране и планирует сделать современной образовательную инфраструктуру. Также правительству обязано ежегодно обеспечивать рост государственных расходов на образовательную отрасль.

Сергей Шкарлет

Источник: Министерство образования и науки

Сергей Шкарлет также поздравил с праздником педагогов, ученых, студентов и школьников. "Я искренне поздравляю вас с праздником 1 сентября – с Днем знаний! С новым учебным годом, который Украина начинает в таком ожидаемом и наконец полноценном очном формате", – заявил он.

По словам Шкарлета, коронавирус испытывал нас на прочность, на стрессоустойчивость и способность учить при любых условиях. Но украинское образование достойно справилась со всеми вызовами дистанционного обучения.

В этом году, по данным МОН, праздник знаний будет для более 400 тысяч первоклассников и 130 тысяч первокурсников.

Сегодня свои двери перед вами откроют школы и желанные университеты. Я желаю каждому ученику и студенту не бояться ошибок, не останавливаться на полпути, и пусть ваши школьные и университетские годы будут полны открытиями, достижениями и победами. Верьте в себя, ставьте перед собой максимально амбициозные цели, и вы обязательно их достигнете,

– пожелал Шкарлет.

Глава МОН добавил, что команда Минобразования продолжает активную работу над внедрением новых направлений в области образования и науки, воплощает инновации, обеспечивает доступность и высокую конкурентоспособность наших учебных заведений и соискателей.

Дмитрий Разумков

Источник: фейсбук Дмитрия Разумкова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пожелал ученикам и студентам в новом учебном году покорить очередные вершины и достичь заветной цели. Он убежден, что способности и упорный труд украинских школьников и студентов – это большая ценность государства.

Отдельно хочу поздравить с праздником всех педагогов. Спасибо за работу, которую вы ежедневно выполняете вопреки любым трудностям. Вы формируете не просто мировоззрение наших детей, вы создаете будущее нашей страны. Сил вам для новых свершений, вдохновения и побед,

– написал Разумков.

В течение дня новость будет дополняться поздравлениями и пожеланиями от политики до 1 сентября ..

Как работать школы с 1 сентября

МОН сообщил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса. Обучение будут проводить очно, поскольку ситуация с коронавирусом пока стабильна.

Должны ли ученики и учителя быть в масках? В Минздраве отмечают, что ученики начальной школы могут быть в школе и посещать уроки без защитных масок. В то же время школьники от 12 лет должны их использовать, но только на перемене.

А учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток, который надо ежедневно дезинфицировать.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 каналу

Кроме того, школам разрешили проводить праздничные линейки 1 сентября. Однако быть линейке или нет – решает учебное заведение.

Каким должен быть первый урок в школе? В МОН советуют первый урок в новом учебном году посвятить празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Где искать материалы к уроку – читайте в статье.

Добавим, что если возрастет количество больных COVID-19, и регион получит желтый, оранжевый или красный уровень, то там будут работать только те школы, в которых привиты более 80% педагогов. В противном случае учебные заведения будут переходить на дистанционку.