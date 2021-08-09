1 сентября без стресса: интересная стратегия учителя для первого дня в школе

Первое сентября – это всегда волнующий день для школьников, поэтому первый день обучения должен пройти без стресса. Читайте одну интересную стратегию, которая поможет настроить учеников на уроки.

Американский педагог Майкл Линсин предложил учителям свою тайную стратегию, которая позволит сосредоточиться на материале урока уже с первого дня школы.

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По его словам, стратегия немного странная, и возможно, потребует незначительной адаптации класса, но она эффективно устраняет методы списывания учениками.

Педагог советует применять стратегию в течение первых минут первого дня школы или во время перерыва перед новым уроком.

Стратегия для первого дня в школе

После первого приветствия с учениками и перед тем, как рассказать им о вашем предмете или курсе, надо вспомнить о каком-то одном правиле и о том, что может произойти, если это правило нарушить.

Например, для учеников начальной школы это может быть правило сохранять тишину, когда вы говорите. Такая же просьба может подойти и для школьников средней школы.

Следующие 20 минут я буду говорить о важных вещах. Пожалуйста, слушайте и сидите тихонько, пока я не закончу. После этого у вас будет возможность задать вопросы. Если будете разговаривать – буду вынуждена посадить вас отдельно,

– заявил Майкл Линсин.

В то же время старшеклассники обычно сидят молча в начале урока. Поэтому старшеклассников можно попросить спрятать телефоны и предупредить, что за нарушение правила вы конфискуете гаджет.

Суть стратегии в том, чтобы показать ученикам: вы действительно выполните свое обещание, потому что вы не бросаете слов на ветер. Поэтому будет хорошо, чтобы кто-то таки нарушил правило.

Важно сделать все после долгой паузы – удостоверьтесь, что не спешите. Нужно, чтобы каждый ученик увидел, что вы выполняете обещанное без разочарования. Так вы покажете школьникам, что будете реагировать на непослушание в дальнейшем.



Первый урок в школе / Фото primamedia

Если правильно все спланировать, эта стратегия может быть мощной, что первые две-три недели обучения пойдут как по маслу, без потери контроля.

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Конечно, в течение года правила могут меняться. Но первые правила сформируют внимание учеников и покажут, что вам можно доверять.

По словам учителя, эта стратегия не для всех. Но если у вас достаточно уверенности, чтобы ее попробовать, новый учебный год можно начать именно так. Она быстро вернет учеников в тонус.

И помните, что главное – делать все с добротой и игнорировать удивление школьников в начале. Поэтому выполняйте обещания и ученики будут уважать и ценить вас с первого дня.