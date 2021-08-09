Американский педагог Майкл Линсин предложил учителям свою тайную стратегию, которая позволит сосредоточиться на материале урока уже с первого дня школы.

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По его словам, стратегия немного странная, и возможно, потребует незначительной адаптации класса, но она эффективно устраняет методы списывания учениками.

Педагог советует применять стратегию в течение первых минут первого дня школы или во время перерыва перед новым уроком.

Стратегия для первого дня в школе

После первого приветствия с учениками и перед тем, как рассказать им о вашем предмете или курсе, надо вспомнить о каком-то одном правиле и о том, что может произойти, если это правило нарушить.

Например, для учеников начальной школы это может быть правило сохранять тишину, когда вы говорите. Такая же просьба может подойти и для школьников средней школы.

Следующие 20 минут я буду говорить о важных вещах. Пожалуйста, слушайте и сидите тихонько, пока я не закончу. После этого у вас будет возможность задать вопросы. Если будете разговаривать – буду вынуждена посадить вас отдельно,

– заявил Майкл Линсин.

В то же время старшеклассники обычно сидят молча в начале урока. Поэтому старшеклассников можно попросить спрятать телефоны и предупредить, что за нарушение правила вы конфискуете гаджет.

Суть стратегии в том, чтобы показать ученикам: вы действительно выполните свое обещание, потому что вы не бросаете слов на ветер. Поэтому будет хорошо, чтобы кто-то таки нарушил правило.

Важно сделать все после долгой паузы – удостоверьтесь, что не спешите. Нужно, чтобы каждый ученик увидел, что вы выполняете обещанное без разочарования. Так вы покажете школьникам, что будете реагировать на непослушание в дальнейшем.



Первый урок в школе / Фото primamedia

Если правильно все спланировать, эта стратегия может быть мощной, что первые две-три недели обучения пойдут как по маслу, без потери контроля.

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Конечно, в течение года правила могут меняться. Но первые правила сформируют внимание учеников и покажут, что вам можно доверять.

По словам учителя, эта стратегия не для всех. Но если у вас достаточно уверенности, чтобы ее попробовать, новый учебный год можно начать именно так. Она быстро вернет учеников в тонус.

И помните, что главное – делать все с добротой и игнорировать удивление школьников в начале. Поэтому выполняйте обещания и ученики будут уважать и ценить вас с первого дня.