С 1 сентября в 5 пилотных классах начинается реформа НУШ: что изменится
Источник:"На урок"
С 1 сентября 2021 года учителя 5 пилотных классов начнут внедрять реформу Новой украинской школы. Поэтому, учеников и педагогов ждут существенные изменения в обучении и множество инноваций. Что изменится – читайте в статье.
Учителям придется работать по новому Государственному стандарту базового среднего образования и Типовой образовательной программе для 5 – 9 классов. Но отметим, что это только в пилотных классах. В общем обучение для всех 5 классов по новой программе начнется с 1 сентября 2022 года.
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Интересно, что типовый учебный план становится вариативным – учителя сами будут выбирать предметы и интегрированные курсы с учетом пожеланий учеников. Сами же педагоги получают полную академическую свободу.
Требования к ученикам
К обучению в 5 классе допускаются ученики, которые достигли результатов обучения, определенных в Госстандарте начального образования. Это должно быть подтверждено соответствующим документом (свидетельством о получении начального образования).
Что делать, если у ученика нет результатов годового оценивания? В этом случае он должен пройти соответствующее оценивания в течение первого семестра нового учебного года. Так, в школе создается комиссия, утверждается ее состав, график проведения оценивания и перечень заданий по учебным предметам.
Кроме того, целью новой школы является разностороннее развитие ребенка, который стремится к самосовершенствованию и обучению в течение жизни. Поэтому ученики должны овладеть следующими умениями и компетенциями:
- свободное владение государственным языком;
- математическая компетентность;
- компетентность в области естественных наук, техники и технологий;
- инновационность;
- экологическая компетентность;
- информационно-коммуникационная компетентность;
- обучения в течение жизни;
- гражданские и социальные компетентности;
- культурная компетентность;
- финансовая грамотность.
Формы организации обучения
Для организации эффективного обучения необходимо создать безопасную образовательную среду и учесть возрастные особенности, физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей, их особые образовательные потребности.
Следует обратить внимание на то, что формы организации образовательного процесса должны быть определены педагогическим советом и отражены в образовательной программе.
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Также с учетом запросов родителей и имеющихся возможностей в школе могут быть определены различные формы получения образования (семейная, индивидуальная, дистанционная, экстернат и т.п.).
Образовательная программа учреждения образования
Кардинальным изменениям подверглись и подходы к разработке и использованию образовательной программы учебного заведения.
Какие предметы и курсы будут у учеников в 5 – 9 классах НУШ? В целом утверждено 75 программ по разным предметам и курсам. В частности:
- Украинский язык;
- Украинская литература;
- Зарубежная литература;
- Интегрированный курс украинской и зарубежной литературы;
- Языки и литературы национальных сообществ;
- Иностранные языки;
- Введение в историю Украины и гражданское образование;
- Исследуем историю и общество;
- Украина и мир. Введение в историю и гражданское образование;
- История Украины. Всемирная история;
- Этика;
- Курс нравственной направленности "Учимся жить вместе"
- Культура добрососедства;
- Здоровье, безопасность и благополучие;
- Познаем природу;
- Естественные науки;
- Математика;
- Информатика;
- Технологии;
- Искусство;
- Драматургия и театр;
- Музыкальное искусство и другие.
Но школа самостоятельно определяет перечень учебных дисциплин, интегрированных курсов и вариативный образовательный компонент для реализации каждой отрасли. А с учетом пожеланий учеников и их родителей можно выбрать модельные программы. Среди них:
- "Введение в историю Украины и гражданское образование",
- "Украина и мир: введение в историю и гражданское образование",
- "Исследуем историю и общество",
- "Здоровье, безопасность и благосостояние",
- "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Также в образовательную программу можно включить такие межотраслевые интегрированные курсы как "Робототехника", STEM, "Драматургия и театр" и другие.
Как распределять часы на изучение предметов? В Типовой программе определены рекомендованное, минимальное и максимальное количество учебных часов для каждой образовательной области. Поэтому учебное заведение самостоятельно выбирает учебную нагрузку в пределах заданного диапазона.
Однако следует отметить, что количество учебных часов для изучения украинского языка не может быть меньше, чем в плане.
Учебная нагрузка
При 5-дневной учебной недели оно составляет 28 часов в неделю (980 часов в год). Также выделены два дополнительных часа для изучения предметов образовательных областей, курсов по выбору, проведения консультаций и групповых занятий.
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Будут ли будущие пятиклассники активно заниматься спортом? Да, и не менее трех раз в неделю. Но стоит помнить, что часы, предусмотренные для физической культуры, не учитываются при определении предельно допустимой учебной нагрузки учеников.
В соответствии с Типовой образовательной программой, нагрузка учеников при 5-дневной учебной неделе составляет:
- для учеников 5 класса – 28 часов в неделю;
- для учеников 6 класса – 31 час в неделю
- для учеников 7 класса – 32 часа в неделю;
- для учеников 8 класса – 33 часа в неделю;
- для учеников 9 класса – 33 часа в неделю.
Какой будет типовая образовательная программа / Данные: МОН / Инфографика 24 канала
Оценивание учеников
Для каждой отрасли определены цели и требования к обязательным результатам обучения, а это означает переход от общих к конкретным результатам, в том числе и к ориентирам для оценивания.
Стандарт предусматривает, что оценка должна обязательно включать определение индивидуального прогресса ученика.
- Например, что должен уметь ученик в 5 – 6 классе на уроке информатики? Важно проверить правдивость информации и надежность источников. Как ученик это должен делать? Приводить аргументы, использовать предложенные ресурсы для проверки сомнительной информации и тому подобное.
- А в 7 – 9 классах школьник должен аргументировано доказывать или опровергать подлинность изображения, видео, аудио. Как именно? Проверяет факт редактирования с помощью цифровых инструментов и технологий.
Отмечается, что основными видами оценивания является текущее, итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивания.
Текущее и итоговое оценивание осуществляют с применением основных форм и способов:
- устной (индивидуальный, групповой и фронтальный опросы);
- письменной, в частности графической (диагностические, самостоятельные и контрольные работы, тестирование, организации работы с текстами, диаграммами, таблицами, графиками, схемами, контурными картами и т.п.);
- цифровой (тестирование в электронном формате);
- практической (выполнение различных видов экспериментальных исследований и учебных проектов, изготовление изделий, работы с биологическими объектами, химическими веществами и т.д.).
Годовое оценивание осуществляется по системе оценивания, определенной законодательством, а результаты отображаются в свидетельстве достижений, что выдается ученику ежегодно.
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К слову, МОН утвердило методические рекомендации касательно оценивания учеников 1 – 4 классов в школах. В частности, на замену обычной балльной оценке достижений учеников по предмету предлагают использовать вербальную оценку.
Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами:
- П (начальный уровень)
- С (средний уровень)
- Д (достаточный уровень);
- В (высокий уровень).