Учителям придется работать по новому Государственному стандарту базового среднего образования и Типовой образовательной программе для 5 – 9 классов. Но отметим, что это только в пилотных классах. В общем обучение для всех 5 классов по новой программе начнется с 1 сентября 2022 года.

К теме Будут ли в школах уроки сексуального воспитания: ответ Шкарлета

Интересно, что типовый учебный план становится вариативным – учителя сами будут выбирать предметы и интегрированные курсы с учетом пожеланий учеников. Сами же педагоги получают полную академическую свободу.

Требования к ученикам

К обучению в 5 классе допускаются ученики, которые достигли результатов обучения, определенных в Госстандарте начального образования. Это должно быть подтверждено соответствующим документом (свидетельством о получении начального образования).

Что делать, если у ученика нет результатов годового оценивания? В этом случае он должен пройти соответствующее оценивания в течение первого семестра нового учебного года. Так, в школе создается комиссия, утверждается ее состав, график проведения оценивания и перечень заданий по учебным предметам.

Кроме того, целью новой школы является разностороннее развитие ребенка, который стремится к самосовершенствованию и обучению в течение жизни. Поэтому ученики должны овладеть следующими умениями и компетенциями:

свободное владение государственным языком;

математическая компетентность;

компетентность в области естественных наук, техники и технологий;

инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

обучения в течение жизни;

гражданские и социальные компетентности;

культурная компетентность;

финансовая грамотность.

Формы организации обучения

Для организации эффективного обучения необходимо создать безопасную образовательную среду и учесть возрастные особенности, физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей, их особые образовательные потребности.

Следует обратить внимание на то, что формы организации образовательного процесса должны быть определены педагогическим советом и отражены в образовательной программе.

Читайте также В Украине хотят запустить новую украинскую школу для учеников 5 – 9 классов: детали

Также с учетом запросов родителей и имеющихся возможностей в школе могут быть определены различные формы получения образования (семейная, индивидуальная, дистанционная, экстернат и т.п.).

Образовательная программа учреждения образования

Кардинальным изменениям подверглись и подходы к разработке и использованию образовательной программы учебного заведения.

Какие предметы и курсы будут у учеников в 5 – 9 классах НУШ? В целом утверждено 75 программ по разным предметам и курсам. В частности:

Украинский язык;

Украинская литература;

Зарубежная литература;

Интегрированный курс украинской и зарубежной литературы;

Языки и литературы национальных сообществ;

Иностранные языки;

Введение в историю Украины и гражданское образование;

Исследуем историю и общество;

Украина и мир. Введение в историю и гражданское образование;

История Украины. Всемирная история;

Этика;

Курс нравственной направленности "Учимся жить вместе"

Культура добрососедства;

Здоровье, безопасность и благополучие;

Познаем природу;

Естественные науки;

Математика;

Информатика;

Технологии;

Искусство;

Драматургия и театр;

Музыкальное искусство и другие.

Но школа самостоятельно определяет перечень учебных дисциплин, интегрированных курсов и вариативный образовательный компонент для реализации каждой отрасли. А с учетом пожеланий учеников и их родителей можно выбрать модельные программы. Среди них:

"Введение в историю Украины и гражданское образование",

"Украина и мир: введение в историю и гражданское образование",

"Исследуем историю и общество",

"Здоровье, безопасность и благосостояние",

"Предпринимательство и финансовая грамотность".

Также в образовательную программу можно включить такие межотраслевые интегрированные курсы как "Робототехника", STEM, "Драматургия и театр" и другие.

Как распределять часы на изучение предметов? В Типовой программе определены рекомендованное, минимальное и максимальное количество учебных часов для каждой образовательной области. Поэтому учебное заведение самостоятельно выбирает учебную нагрузку в пределах заданного диапазона.

Однако следует отметить, что количество учебных часов для изучения украинского языка не может быть меньше, чем в плане.

Учебная нагрузка

При 5-дневной учебной недели оно составляет 28 часов в неделю (980 часов в год). Также выделены два дополнительных часа для изучения предметов образовательных областей, курсов по выбору, проведения консультаций и групповых занятий.

Интересно Ученик должен углубленно изучать то, что ему нравится, – эксперт о Типовой образовательной программе

Будут ли будущие пятиклассники активно заниматься спортом? Да, и не менее трех раз в неделю. Но стоит помнить, что часы, предусмотренные для физической культуры, не учитываются при определении предельно допустимой учебной нагрузки учеников.

В соответствии с Типовой образовательной программой, нагрузка учеников при 5-дневной учебной неделе составляет:

для учеников 5 класса – 28 часов в неделю;

для учеников 6 класса – 31 час в неделю

для учеников 7 класса – 32 часа в неделю;

для учеников 8 класса – 33 часа в неделю;

для учеников 9 класса – 33 часа в неделю.



Какой будет типовая образовательная программа / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Оценивание учеников

Для каждой отрасли определены цели и требования к обязательным результатам обучения, а это означает переход от общих к конкретным результатам, в том числе и к ориентирам для оценивания.

Стандарт предусматривает, что оценка должна обязательно включать определение индивидуального прогресса ученика.

Например, что должен уметь ученик в 5 – 6 классе на уроке информатики? Важно проверить правдивость информации и надежность источников. Как ученик это должен делать? Приводить аргументы, использовать предложенные ресурсы для проверки сомнительной информации и тому подобное.

А в 7 – 9 классах школьник должен аргументировано доказывать или опровергать подлинность изображения, видео, аудио. Как именно? Проверяет факт редактирования с помощью цифровых инструментов и технологий.

Отмечается, что основными видами оценивания является текущее, итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивания.

Текущее и итоговое оценивание осуществляют с применением основных форм и способов:

устной (индивидуальный, групповой и фронтальный опросы);

(индивидуальный, групповой и фронтальный опросы); письменной , в частности графической (диагностические, самостоятельные и контрольные работы, тестирование, организации работы с текстами, диаграммами, таблицами, графиками, схемами, контурными картами и т.п.);

, в частности графической (диагностические, самостоятельные и контрольные работы, тестирование, организации работы с текстами, диаграммами, таблицами, графиками, схемами, контурными картами и т.п.); цифровой (тестирование в электронном формате);

(тестирование в электронном формате); практической (выполнение различных видов экспериментальных исследований и учебных проектов, изготовление изделий, работы с биологическими объектами, химическими веществами и т.д.).

Годовое оценивание осуществляется по системе оценивания, определенной законодательством, а результаты отображаются в свидетельстве достижений, что выдается ученику ежегодно.

Интересно В украинских школах изменят подход к изучению истории Холокоста и войны

К слову, МОН утвердило методические рекомендации касательно оценивания учеников 1 – 4 классов в школах. В частности, на замену обычной балльной оценке достижений учеников по предмету предлагают использовать вербальную оценку.

Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами: