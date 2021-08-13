Первая леди Елена Зеленская открыла первый региональный форум "Реформа школьного питания". По ее словам, глобальная реформа нужна для здоровья детей сегодня и в будущем.

К теме Повышение зарплат учителей, вступление-2021 и заявление Шкарлета об обучении – итоги недели в образовании

Зеленская сказала, что прошлый год стал этапом первых конкретных шагов и достижений в реформе школьного питания.

"В прошлом году мы охватили все четыре блока проблемных вопросов – это, в частности, устаревшая нормативная база, вопросы качества и безопасности пищевых продуктов, ресурсное обеспечение школ и культура здорового питания", – рассказала она. А следующим шагом, по ее словам, является имплементация наработок на местах.

В то же время министр образования и науки Сергей Шкарлет на форуме заявил, что реформа школьного питания должна полноценно заработать с 1 сентября 2021 года. Но переходный период может быть длиннее.

С 1 сентября все должны быть активно включены в процесс этой реформы. Возврата назад не будет! Это здоровье наших детей! Но мы, понимая, что есть определенные проблемы и разные возможности местных бюджетов, только с 1 января 2022 года будем проводить целевые проверки и анализ,

– отметил Шкарлет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко добавил, что в среднем школьники употребляют сахара втрое больше нормы. По его словам, при рекомендуемых 25 граммах, дети до 3 лет употребляют около 50 граммов сахара в сутки, а дети школьного возраста – 67 граммов сахара.

"Превышение нормы возникает вследствие употребления сладких газированных напитков, которых достаточно большое количество, а также из-за низкой физической подвижности. И это приводит к ожирению у детей. Например, именно в школьный период 12% парней и 8% девушек имеют ожирение в возрасте между 11 до 17 лет", – акцентировал министр.

Виктор Ляшко отметил, что правильное питание детей позволит предотвратить в будущем появление различных заболеваний. Он считает, что введенное новое меню в школах показывает, что здоровое питание – это не только полезно, а еще и вкусно.

Как изменится питание в школах

Ведь согласно постановлению правительства, с 1 сентября энергетическая ценность и калорийность еды в школах должна соответствовать возрастным потребностям учащихся, а планирование калорийности пищи зависит от режима питания.

Новые изменения в организации питания в школах предусматривают:

медик или ответственный человек должны вести журнал учета выполнения норм питания, который заполняется ежедневно;

в школах, в которых учатся ученики 1 – 11 классов, должно быть организовано по крайней мере одноразовое горячее питание;

формами организации питания могут быть: монопрофильное меню (один набор блюд), мультипрофильное меню (несколько наборов блюд), примерное сезонное 4-недельное меню и ежедневное меню-расписание, которое учитывает особые диетические потребности детей и тому подобное.

Также примерно 75% продуктов в школьных столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. Так, картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более 2 – 3 раз в неделю. Отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день, нельзя.

К теме Добавили подсолнечное масло и безлактозне молоко: правительство изменило нормы питания в школах

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамма на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Кроме того, все школы должны будут:

сократить количество сахара в 2 – 2,5 раза;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 граммов;

увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;

увеличить количество молочных продуктов в рационе.

Эксперты во главе с Клопотенко уже разработали новое школьное 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд. Шеф-повар рассказал, что несколько подорожает новое школьное меню.

По его словам, если раньше для приготовления пищи по всем требованиям надо было 14 гривен, то сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. А для лучшего питания и качества продуктов, – от 14 до 25 гривен.