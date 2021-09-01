Журналисты 24 канала собрали фото с 1 сентября в школах Киева, Львова и других уголков Украины. Отметим, что в первый класс в этом учебном году пошли более 408 тысяч детей, а 11-классников ожидают почти вдвое меньше – 219 тысяч детей.

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В этом году школам разрешили провести традиционные линейки и торжества 1 сентября, однако они не являются обязательными.

Если школа таки решила провести линейку, то в Минздраве посоветовали придерживаться таких советов:

Лучше организовать торжества под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке).

Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов.

Избегайте образования толпы.

Следите за соблюдением дистанцирования – 1,5 метра.

Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов.

Максимально сократите время проведения мероприятия.

Фото и видео школьников с 1 сентября в Киеве

Посмотрев фотографии становится понятным, что популярен тренд на вышиванки для праздника "Первого звонка". Все больше маленьких украинцев выбирают вышиванку для празднования Дня знаний. Сами школы также не забывают о таких важных атрибутах празднования как флаг Украины и гимн.

Побывав на некоторых линейках, заметно, что о масочном режиме большинство родителей забыли. Но атмосфера на празднике была превосходной. Дети с восторгом пришли на линейки, ведь в прошлом году их проводили не все.

24 канал лично посетил Новопечерскую школу и лицей-интернат №23 с усиленной военной подготовкой, чтобы посмотреть, как там отпраздновали День знаний.

Как в Киеве прошел праздник "Первого звонка" фото 24 канала

Кроме того, 24 канал подготовил смешное видео школьного торжества. На кадрах видно, что дети не выспались перед 1 сентября и зевают, а родители плачут, потому что их чадо идет во взрослую жизнь.

Смотрите смешное видео об обучении 1 сентября:

Министр образования Сергей Шкарлет 1 сентября посетил учеников и учителей специализированной школы №210 города Киева и поздравил с Днем знаний и началом нового учебного года.

Этот праздник с нетерпением ждали все – от маленьких первоклассников до выпускников, ведь все они сели за парты в таком ожидаемом и, наконец, полноценном очном формате. Желаю всем соискателям образования и их наставникам невероятного путешествия по дороге Страны Знаний,

– сказал он.

Шкарлет пожелал, чтобы обучение учеников этой школы было интересным, радостным и плодотворным. "Развивайтесь и добивайтесь высоких результатов в учебе! Легкого и только на "12" баллов учебного года!", – написал Шкарлет.



Сергей Шкарлет в школе №210 Киева / Фото с его телеграм-канала

А Виталий Кличко открыл новую школу №22 в Соломенском районе столицы. Трехэтажная школа рассчитана на 720 учеников. Это первая школа в Соломенском районе, где воплотили современную энергонезависимую систему, чтобы отапливать здание и нагревать воду благодаря грунтовым тепловым насосам.

В помещении, кроме учебных классов, обустроили гардеробную, медицинский блок, читальный, спортивный и хореографический залы. Школа обеспечена лифтами и пандусами.

Кличко открыл новую школу в Киеве / Фото Департамента образования и науки



Каким было 1 сентября у школьников специализированной школы №320 в Киеве можно посмотреть в видео. В школе пожелали ученикам, родителям, учителям и всему персоналу здоровья, вдохновения и радости, а также много новых открытий и счастливых случаев.

Поздравила школьников с праздником и гимназия №136 в Киеве. "Каждый учебный год – это уникальный путь, который сочетает желание педагогов сделать школьную жизнь интересной, незабываемой, яркой и продуктивной! Мы уверенно идем своей траекторией движения! Вперед к новым победам", – написала администрация школы.

Смотрите фото с 1 сентября школы №136 / Фото с фейсбук-страницы гимназии



А в специализированной школе I-III ступеней №260 Голосеевского района Киева учеников тоже поздравили с Днем знаний.

Пусть этот день станет стартом очень познавательного и успешного года, который запомнится и принесет не только новые знания, но и верных друзей, положительные эмоции и радость от общения. Пусть День знаний всегда будет для вас радостным и долгожданным днем, а весь учебный год – успешным, – написали в школе.

Администрация учебного заведения также пожелала школьникам, чтобы их не пугали контрольные, а уроки были интересными и познавательными.

Ниже опубликовано видео с празднования Дня знаний школы № 240 "Социум". Учебное заведение радушно встретило начало своего 2021 – 2022 учебного года. "Радостный осенний день, который наполнен улыбками и цветами. Желаем всем школьникам легкости в обучении, дружеской атмосферы и интересных событий", – написала администрация.

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Первый звонок в школах из разных уголков Украины

Журналисты 24 канала посетили одну из школ на Львовщине. Фото показывают, что на первый звонок с детьми пришли и родители.

Школьники на торжественной линейке в школе на Львовщине фото 24 канала

А школа в Тернопольской области – Чертковская гимназия имени Маркиана Шашкевича – после традиционного и торжественного празднования во дворе учебного заведения провела молитву. А после этого учителя вместе с учениками получили благословение в храме на новый учебный год.

Смотрите фото с 1 сентября в школе на Тернопольщине/ Источник 24 канал и фотограф Василь Стасишин



В то же время на Закарпатье не все школы проводили торжественную линейку. Так, в одной школе для детей организовали торжества на открытом воздухе и только группами (в пределах одного класса). Школьники встретились с одноклассниками и проводили первый урок в классе. Учительница расставила парты так, чтобы ученики могли видеть лица друг друга.

Фото с "Первого звонка" на Закарпатье фото 24 канала



Добавим, что уже во второй раз дети встречают праздник с карантинными ограничениями, и теперь практически в каждой школе появилась "Антиковидная комната". В ней хранятся все вещи, которые необходимы для предотвращения распространения вируса – от масок для антисептиков.

Как будет проходить обучение в 2021 году

Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что школьники начнут обучение очно без дистанционных уроков. Он убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивных ресурсных центров смогут ходить в школу.

А руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах. В то же время учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток, который надо ежедневно дезинфицировать.

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Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенное помещение заведения и проинформировать родителей.

После извлечения ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.

Другие карантинные правила в школах:

Директор школы должен создать график, по которому происходит допуск учащихся в помещение. В расписании занятий необходимо предусмотреть возможность определения разного времени начала и окончания занятий (перерывов) для различных классов и групп.

Передвижения учащихся между учебными кабинетами, аудиториями должно быть минимизировано. Желательно проводить уроки в течение дня для одного и того же класса. По возможности надо обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на открытом воздухе.

После каждого урока надо проводить проветривание в течение не менее 10 минут. После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо очистить и дезинфицировать поверхности (в том числе дверные ручки, столы, места для сидения, перила и т.д.).

На всех входах в школу надо организовать места для обработки рук антисептиками. В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец. Использование многоразовых полотенец запрещено.

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Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала

Но если карантин усилят, то школы будут работать по плану правительства. Сейчас есть три варианта:

Первый – страна находится в зеленой зоне, поэтому работаем в обычном режиме. Дети ходят в школу и учатся. Учителя работают очно.

Второй – страна переходит в желтую или оранжевую зоны. Тогда надо, чтобы не менее 80% работников школы были вакцинированы для работы в очном режиме, иначе – дистанционное обучение.

Третий – красная зона, тогда ученикам запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и начальной школы.

Добавим, что в Киеве в случае новой волны коронавируса не планируют снова закрывать детские сады и начальные школы на карантин. Ведь сейчас в столице каждый второй работник учебных заведений прошел полную вакцинацию от COVID-19.