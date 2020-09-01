1 сентября 2020 года является очень необычным для учеников и учителей, ведь впервые школа начала обучение в условиях пандемии. Однако свою радость или печаль от начала обучения ученики не могут скрыть. Смотрите фото, как открывались школы в Киеве и Харькове – в материале.

Журналисты 24 канала собрали фото с 1 сентября в школах Киева. Отметим, что в первый класс в этом учебном году пошли более 428 тысяч детей, а в целом начинают обучение более 4,2 миллиона учеников.

Важно Школа с 1 сентября: все детали и правила по обучению в условиях карантина

В столице даже во время карантина власти города решили провести традиционные линейки в школах, но по специальным правилам. В частности, школьников обязали соблюдать метровую дистанцию, для чего на асфальте даже сделали специальную разметку.

Праздничные линейки в Киеве

Журналисты 24 канала посетили одну из школ города Киева. Фото показывают, что на первый звонок с детьми пришли и родители.

Тем не менее, заметно, что маски надели лишь несколько человек, все остальные – не придерживаются этого правила. Также не все считаются с социальной дистанцией.

Смотрите фото: как проходит 1 сентября в школах Киева

Интересно, что киевский лицей № 240 "Социум" закрыли на карантин перед 1 сентября, поэтому дети там не пошли на первый звонок. Все из-за того, что у двух преподавателей обнаружили коронавирус, а они контактировали с еще более 20 сотрудниками учебного заведения. Поэтому, уроки в лицее начнутся в дистанционном формате со 2 сентября.

1 сентября в Днепре и Харькове

Как сообщил "Информатор", в Днепре в некоторых школах (100-й лицей, 33-я гимназия и 23-я школа) некоторые преподаватели носили маски, дети младшего возраста тоже, а вот родители – нет.

Интересно, что дети были одеты в вышиванки, а некоторые классы даже подготовили выступления и тематические костюмы.

Смотрите фото: как проходит первое сентября в Днепре

В Харькове школы тоже открыли свои двери для учеников 1 сентября. К примеру, в сети появились фото, как дети пришли на уроки в Богодуховскую гимназию №1.

Правила обучения в школе с 1 сентября

Министерство здравоохранения предоставило рекомендации по организации учебного процесса в школах.

Правила обучения в школе:

учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или респиратора;

в "оранжевых" регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках. Однако учителя, которые работают в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию, преподавать можно без масок;

допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга. Если у кого-то будет температура свыше 37,2 °C, то им будет запрещено работать.

в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;

запрещается вход в помещение школы родителям или другим сопровождающим ребенка, за исключением лиц с инвалидностью;

желательно проводить все занятия в течение дня в одном кабинете. По возможности, их вообще лучше организовывать на открытом воздухе;

не менее 10 минут должны ежедневно проветривать помещение после каждого занятия. А в конце рабочего дня обязательно провести дезинфекцию поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и тому подобное).

Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала

Добавим, что сегодня, 1 сентября, в школах Украины начинается новый учебный год. Однако из-за пандемии COVID-19 формат образовательного процесса несколько изменился, в частности в "красных" зонах обучение не началось, или началось только дистанционно.

Так, с 31 августа в "красную" зону отнесли ряд городов и регионов Украины.

Какие города попали в красную зону:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровненской области;

города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Известно, что в районах Черновицкой области, которые относятся к "красной" зоне, обучение будет дистанционным. А в Ивано-Франковске каникулы в школе продлили до 11 сентября. Больше о том, как учебный год начали в разных областях в "красных" зонах – читайте по ссылке.