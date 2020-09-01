Уже во вторник, 1 сентября, дети пошли в школу. Так, некоторые учебные заведения организовали обучение дистанционно, но большинство школ – все же провели праздничные линейки и поздравили учеников с началом нового учебного года. К поздравлениям присоединились и главные украинские политики.

24 канал собрал самые трогательные поздравления от политиков с 1 сентября.

Интересно 1 сентября в школах Украины: яркие фото учеников с начала учебного года

Владимир Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что этот год особенный.

"К традиционному утреннему " возьми "сменку" добавляется "возьми маску". Кроме знакомого "не выкрикивайте – поднимайте руки", говорят "не забывайте и дезинфицируйте руки". А на смену легендарному "не бегайте по коридорам" приходит "пожалуйста, держите дистанцию", – написал Владимир Зеленский.

Зеленский уверяет, что важно соблюдать безопасные меры во время учебы. Сейчас Украина дожна адаптироваться к ситуации, когда и знания, и здоровье чрезвычайно важны.

Президент пожелал ученикам, чтобы у них всегда было всегда 12 баллов и температура – 36,6. Он выразил надежду, что сегодняшние первоклассники станут в будущем залогом успешной и процветающей независимой Украины.



Денис Шмигаль

Премьер-министр поздравил украинцев с Днем знаний в эфире телеканала 1+1.

"Уважаемые родители, ученики, учителя, педагогический коллектив всех школ и вузов – поздравляю всех с праздником Знаний и первым учебным днем. Он в этом году действительно непростой", – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство приняло решение, и в "красных" зонах будет дистанционное обучение, а в некоторых школах обучение происходит дистанционно. Премьер подчеркнул, что родители сами могут выбрать, как будут учиться их дети.

Владимир Гройсман

К поздравлениям присоединился и экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что сейчас необычные условия обучения в школах, однако те, знания, которые будут получать школьники, очень важны.

Гройсман пожелал всем здоровья и продуктивного учебного года.

Алексей Гончаренко

Поздравил украинцев с 1 сентября и народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который считает, что праздник Дня знаний касается каждого: и учителей, и родителей, и школьников, и студентов, а также политиков.

Он пожелал, чтобы украинцы быстрее преодолели все вызовы и дети получили возможность больше времени проводить с друзьями в школе, а не дома с гаджетами.

"И не забывайте, что вместе с новым учебным годом стартует новый политический сезон. Давайте все работать так, чтобы закончить этот год на "отлично", – добавил Гончаренко.

Лилия Гриневич

Бывшая министр образования и науки Лилия Гриневич пожелала успеха педагогам, ведь впереди непростой учебный год. "Мы идем в классы и аудитории, чтобы учить и поддерживать. Берегите себя. Сил, вдохновения и настойчивости".

Поздравление Министерства образования и науки

В МОН поздравили с Днем знаний соискателей образования – школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. В это непростое время там пожелали главного – здоровья всем, успехов в учебе, творческих побед. Так же в Министерстве поблагодарили учителей, преподавателям, воспитателям и всем работникам образования за нелегкий, но важное дело.

"Образование – это фундамент любого общества, любого государства. Будем же умнее, мудрее, взвешеннее! Давайте верить в свои силы и способности. И тогда нас ждут большие успехи!", – отметили в пресс-служба.

Еще больше поздравлений от других политиков будет опубликовано в течение дня!