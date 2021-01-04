В Госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено расходов на сумму более 139,5 миллиардов гривен, из которых почти 100 миллиардов предусмотрено на зарплаты педагогам. Так, уже с 1 января выплаты учителям увеличились на 20%.

Добавим, что с 1 декабря 2021 года зарплаты педагогам увеличатся еще на 8,4%. По словам министра образования Сергея Шкарлета, МОН постоянно работает в направлении социальной защиты педагогов, сообщает 24 канал.

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На сколько увеличатся зарплаты педагогов

Как рассчитать зарплату для учителя? Система оплаты труда предусматривает размер первого тарифного разряда, умноженный на коэффициент тарифного разряда, плюс надбавки.

ставка работы с января 2021 года составит 4 тысячи 859 гривен, с декабря – 5 тысяч 265 гривен.

ставка учителя I категории с января 2021 года увеличится до 6 тысяч 61 гривну, а с декабря 2021 – до 6 тысяч 567 гривен.

ставка учителя высшей категории с января 2021 года поднимется до 6 тысяч 461 гривны, а с декабря 2021 – до 7 тысяч 1 гривны.



Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика МОН

К слову, все зарплаты будут увеличиваться по такой схеме с учетом того, что учитель имеет 18 часов работы в неделю.

Так, с учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%), престижности труда (5-30%) и других доплат можно высчитать фактическую заработную плату.

Повысят ли зарплаты воспитателям в садиках? Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что воспитателям в детских садах в ближайшее время не стоит ждать увеличения зарплат. Поскольку на это нет средств.

Также в МОН подготовили законопроект о социальных гарантиях педагогическим и научно-педагогическим работникам в случае заболевания коронавирусом. "В ближайшее время он будет внесен в Верховную Раду", – добавил Шкарлет.

Как распределят деньги на образование из бюджета на 2021 год

Из общей суммы расходов на образование субвенции составляют 103,7 миллиарда гривен:

образовательная субвенция (зарплаты педагогов) – 99,65 миллиардов гривен;

субвенция на создание учебно-практических центров профессионального образования – 0,15 миллиардов гривен;

субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 0,5 миллиарда гривен;

субвенция на обеспечение общего среднего образования "Новая украинская школа" – 1,42 миллиарда гривен;

субвенция на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" – 1 миллиард;

субвенция на мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса в школах – 1 миллиард гривен.

Государственные расходы МОН на 2021 год составляют 35,8 миллиардов гривен. Их распределят так: