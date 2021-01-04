С 1 января зарплаты учителей увеличились на 20%
В Госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено расходов на сумму более 139,5 миллиардов гривен, из которых почти 100 миллиардов предусмотрено на зарплаты педагогам. Так, уже с 1 января выплаты учителям увеличились на 20%.
Добавим, что с 1 декабря 2021 года зарплаты педагогам увеличатся еще на 8,4%. По словам министра образования Сергея Шкарлета, МОН постоянно работает в направлении социальной защиты педагогов, сообщает 24 канал.
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На сколько увеличатся зарплаты педагогов
Как рассчитать зарплату для учителя? Система оплаты труда предусматривает размер первого тарифного разряда, умноженный на коэффициент тарифного разряда, плюс надбавки.
- ставка работы с января 2021 года составит 4 тысячи 859 гривен, с декабря – 5 тысяч 265 гривен.
- ставка учителя I категории с января 2021 года увеличится до 6 тысяч 61 гривну, а с декабря 2021 – до 6 тысяч 567 гривен.
- ставка учителя высшей категории с января 2021 года поднимется до 6 тысяч 461 гривны, а с декабря 2021 – до 7 тысяч 1 гривны.
Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика МОН
К слову, все зарплаты будут увеличиваться по такой схеме с учетом того, что учитель имеет 18 часов работы в неделю.
Так, с учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%), престижности труда (5-30%) и других доплат можно высчитать фактическую заработную плату.
Повысят ли зарплаты воспитателям в садиках? Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что воспитателям в детских садах в ближайшее время не стоит ждать увеличения зарплат. Поскольку на это нет средств.
Также в МОН подготовили законопроект о социальных гарантиях педагогическим и научно-педагогическим работникам в случае заболевания коронавирусом. "В ближайшее время он будет внесен в Верховную Раду", – добавил Шкарлет.
Как распределят деньги на образование из бюджета на 2021 год
Из общей суммы расходов на образование субвенции составляют 103,7 миллиарда гривен:
- образовательная субвенция (зарплаты педагогов) – 99,65 миллиардов гривен;
- субвенция на создание учебно-практических центров профессионального образования – 0,15 миллиардов гривен;
- субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 0,5 миллиарда гривен;
- субвенция на обеспечение общего среднего образования "Новая украинская школа" – 1,42 миллиарда гривен;
- субвенция на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" – 1 миллиард;
- субвенция на мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса в школах – 1 миллиард гривен.
Государственные расходы МОН на 2021 год составляют 35,8 миллиардов гривен. Их распределят так:
- подготовка кадров учреждениями высшего образования – 20,95 миллиарда гривен;
- подготовка кадров учреждениями профессионального образования – 4,65 миллиарда гривен;
- выплаты академических стипендий – 3,94 миллиарда гривен;
- научная и научно-техническая деятельность ЗВО и научных учреждений – 824,8 миллионов гривен;
- Фонд развития учреждений высшего и профессионального образования – 250 миллионов гривен, которые будут направлены на обеспечение проведения мероприятий по пожарной безопасности и ремонты в общежитиях вузов;
- обеспечение деятельности Нацфонда исследований, грантовая поддержка научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок – 732,8 миллиона гривен;
- поддержка приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования – 100 миллионов гривен;
- выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям – 326,9 миллиона;
- издание, приобретение и доставка учебников и пособий – 574,2 миллиона гривен;
- разработка, проведение экспертизы, приобретение, сопровождение и размещение в информационно-телекоммуникационных системах дистанционных курсов для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников – 18,5 миллиона;
- финансирование пяти государственных инвестиционных проектов – 328,9 миллиона гривен;
- приобретение оборудования для лабораторий, учебных мастерских и экспозиций научно-образовательного пространства Музея науки в Киев – 54 миллиона гривен.
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