19,6 процента представителей молодого поколения в опросе указали, что не заботятся о предстоящем выходе на пенсию. По мнению экспертов, на то есть ряд причин.

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Джон Грейвс, основатель финансовой компании G&H в штате Огайо, считает, что такие настроения являются неудивительными. По его мнению, миллениалы имеют много долгов, меньше сбережений и больше всех чувствуют влияние инфляции. Поэтому они не хотят думать о будущем, поскольку должны решать насущные финансовые проблемы.

Оплата за обучение в вузах сейчас как никогда высока, а приобрести собственную недвижимость без помощи родителей молодым людям не под силу. В будущем миллениалы вынуждены будут решать множество финансовых проблем,

– считает Грейвс.

По мнению эксперта, молодое поколение все же должно заботиться о своем финансовом благополучии в перспективе, чтобы впоследствии не оказаться в тупике и долговых ямах.

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Энтони Траес, сертифицированный финансовый планировщик и одновременно представитель поколения миллениалов убежден, что будущее молодого поколения напрямую зависит от преодоления им барьеров и мотивации повышать собственный уровень финансовой грамоты.

Пенсия должна быть не сложным этапом жизни, а периодом, в котором человек наслаждается достигнутым за годы активной работы,

– добавляет Траес.

Эксперт рассказывает, что представителям молодого поколения необходимо стремиться к финансовой независимости, находить выгодные возможности для инвестиций и пытаться увеличивать свои доходы.

Для этого надо постоянно развиваться и улучшать уровень знаний о деньгах, использовать их как инструмент для достижения целей, а не возможность свести концы с концами.

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