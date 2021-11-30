В целом должностные оклады педагогов в школах вырастут на 900 – 1300 гривен. Соответственно зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен.

Важно Зарплаты учителей в 2022 году вырастут на 8%, а стипендии – на 50%

Как увеличится зарплата учителей с 1 декабря

зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличится с 9 015 до 9 768 гривен;

работы увеличится с 9 015 до 9 768 гривен; зарплата учителя II категории увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;

увеличится с 11 124 до 12 053 гривен; зарплата учителя I категории увеличится с 11 912 до 12 906 гривен;

увеличится с 11 912 до 12 906 гривен; зарплата учителя высшей категории увеличится с 12 698 до 13 759 гривен;

Сергей Шкарлет напомнил, что это второе повышение оплаты труда педагогов за 2021 год. Первый этап увеличения заработных плат на 20% состоялся 1 января текущего года.

Увеличение зарплат учителей / Инфографика МОН

Как вырастут зарплаты других работников школ

зарплата директора школы увеличится с 15 742 до 17 057 гривен;

увеличится с 15 742 до 17 057 гривен; зарплата ассистента учителя увеличится с 10 338 до 11 200 гривен;

увеличится с 10 338 до 11 200 гривен; зарплата руководителя кружка увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;

увеличится с 11 124 до 12 053 гривен; зарплата педагога-организатора I категории увеличится с 10 445 до 11 317 гривен.

По его словам, вопрос оплаты труда педагогов и в дальнейшем требует повышенного внимания со стороны государства. Престижность этой важной профессии и развитие образовательной отрасли в целом зависят от уровня социального благосостояния учителей.

В Украине существует проблема нехватки молодых педагогов, корень ее решения в мотивации и престижности работы учителя. Студенты педагогических ЗВО будут идти работать в школы, когда будут знать, что их труд будет оцениваться по достоинству,

– заявил Шкарлет.

К слову, ранее заместитель министра финансов Роман Ермоличев прокомментировал расходы на образование в госбюджете. По его словам, образовательная субвенция, с которой будут выплачивать зарплату учителям, в 2022 году составит 108 миллиардов гривен. А это на 8,4 миллиарда больше, чем было в этом году.

Сколько зарабатывают учителя: