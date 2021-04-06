Врачи утверждают, что на дистанционное обучение необходимо переводить не только учеников 5 – 11 классов, но и младшую школу. Ведь в учебных заведениях почти невозможно соблюдать все меры безопасности, а потому существует угроза, что ребенок принесет вирус в семью.

Но по словам заведующего кафедрой анестезиологии Харьковской медицинской академии Владимира Корсунова, в семейном кругу риск инфицирования гораздо выше, чем в общественных местах.

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Он отмечает, что соблюдать карантинные требования в школьных классах и коридорах невозможно. И дети никогда не будут все это выполнять.

Там (в школе, – 24 канал) происходит катализатор пандемии. Через тесные контакты дети инфицируют друг друга и учителей, а потом идут домой, где есть взрослые, и что хуже – бабушки с дедушками. Семейные контакты дают очень высокий уровень инфицирования, в отличие от временных в супермаркете или торговом центре,

– заверил Владимир Корсунов.

Он рассказал, что детская больница Харькова впервые за весь период пандемии загружена почти на 100%. На лечении находятся дети любого возраста – и малыши, и подростки.

Зато директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян считает, что дошкольники и начальные классы не могут полноценно учиться без прямого контакта с воспитателем или учителем.

"К тому же, не все родители имеют возможность оставаться с ребенком дома или попросить кого-то о помощи. Именно поэтому воспитанников садиков и учеников начальных классов переводим на дистанционку только при чрезвычайных обстоятельствах. Детские учреждения могут быть открыты даже в красной зоне", – отметила Фиданян.

Какова ситуация с коронавирусом в школах

Служба образовательного омбудсмена сообщила, что сейчас педагоги болеют больше всего, ведь они во время выполнения своих профессиональных обязанностей коммуницируют с большим количеством людей, а это – повышенный риск.

Даже из этих неполных данных можем сделать вывод, что общее количество больных работников в 1,5 – 2 раза больше, чем учащихся или воспитанников,

– пишет Служба образовательного омбудсмена.

В частности, наблюдается такой уровень заболеваемости учащихся и педагогов (по состоянию на 24 марта):

Николаев: 130 учеников и 190 учителей;

Тернополь: 2 воспитанника и 42 работника учреждений дошкольного образования (2% от общего количества работающих).

Кировоградская область: 68 учеников и 131 учитель;

Сумская область: 18 школьников и 44 педагогических работника.

К слову, Киев ввел тотальный локдаун с 5 апреля. Он предусматривает закрытие детских садов, начальной школы, а также остановку работы транспорта (он будет курсировать только по спецпропускам). Также жесткие ограничения начали действовать во Львове, Чернигове и Винницкой области.