Усі діти люблять дивитися мультфільми. Але, на жаль, не всі з них сприяють розвитку дитини, розширюють її знання та мотивують до навчання. Тому ми підготували 5 україномовних освітніх мультфільмів, які викличуть у малечі захоплення та зацікавлять фізикою, історією, технікою та іншими науками.

Ці мультики можуть багато чому навчити дитину. І повірте, після перегляду вже кількох відеороликів, школяр буде знати багато і це йому точно знадобиться у майбутньому, пише 24 канал.

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Тож, дивіться добірку розвиваючих мультиків, які корисно дивитися школярам.

Найпопулярніші освітні мультфільми для школярів

"Книга мандрівника"

Це цікавий і захопливий український мультсеріал, заснований на реальних подіях. В ньому розповідається про життя видатних українців, які увійшли в історію завдяки своїм досягненням та діяльності в житті. Загалом, у серіалі є 5 сезонів, які об’єднують 60 коротких анімацій з яскравою сучасною графікою. Триває одна серія 3-6 хвилин. Кожна серія присвячена окремій історичній особі, події або святі.

До прикладу, одна серія серіалу "Книга мандрівника" розповідає про відомого науковця Іллю Мечникова. Це мандрівник, вчений, перший нобелівський лауреат-українець, який зробив різні відкриття та величезний внесок у вивчення імунітету.

До того ж, цей мультсеріал має окремий блок, присвячений коронавірусу.

Дивіться серію серіалу "Книга мандрівника" про Іллю Мечникова:



"Фіксики"

Це дуже цікавий, яскравий та повчальний мультсеріал, серії якого адаптовані українською мовою. Головними героями мультфільму є казкові фіксики, які живуть всередині різних приладів. Вони багато знають про техніку та із задоволенням діляться знаннями з головним героєм школярем Дім Дімичем.

Чи знають ваші діти, як працює ліфт? Одна серія цього серіалу розповідає саме про це. Вона детально показує всі механізми та розповідає школярам про роботу ліфту.

Дивіться "Фіксики" про те, як працює ліфт:



"Моя країна Україна"

Це анімаційний серіал, який буде цікавий дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. Він налічує 26 серій, кожна з яких триває 2-3 хвилини. В ній показана історія міст, селищ або унікальних природних об’єктів України.

Дивіться серію "Моя країна Україна" про Кривий Ріг:

"Цікава наука"

Це ще один змістовний пізнавальний проєкт, який створений, щоб популяризувати науку серед українських школярів та підвищити їх наукову грамотність. Він складається з 450 коротких цікавих відео, які перекладені з англійської мови, про наукові досягнення в області фізики, географії, біології, астрономії, анатомії, медицини та інших галузях.

Так, одне відео розповідає про те, чому скло прозоре, як воно утворюється і що з ним відбувається під час різних температур.

Дивіться відео мультику "Цікава наука" про те, чому скло прозоре



"Смішарики. Пін Код"

Це мультсеріал зі збірника "Смішарики", який розповідає про чудернацькі пригоди друзів-тваринок Нюши, Копатича, Їжачка, Люсяша та інших в космічному просторі. Цей серіал дозволить дітям пізнавати цікаві факти про навколишній світ та його будову.

До прикладу, одна серія показує, як на день народження Лосяша йому подарували енциклопедію, в якій виявляється є його ім'я. Чому воно там опинилося? Це ще цікавіше.

Дивіться мультик "Смішарики. Пін Код" про яскравий слід в історії: