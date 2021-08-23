Кілька нових методів мозкового штурму розробив американський підприємець Джош Лінкнер. Він вважає, що вони будуть корисними не тільки для старшокласників, а й в обговоренні ідей з педагогами.

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8 цікавих методів мозкового штурму

Формат рольового штурму . Поговоріть з дітьми про ситуацію в ролі іншої людини. Наприклад, можна запитати: "Як би цю проблему розв’язав Василь Сухомлинський?", "А Ілон Маск?".

. Поговоріть з дітьми про ситуацію в ролі іншої людини. Наприклад, можна запитати: "Як би цю проблему розв’язав Василь Сухомлинський?", "А Ілон Маск?". Діаметральне протилежне . Складіть список того, що ви робили у минулому, і що є загальноприйнятою практикою. Після цього визначте, що є діаметрально протилежним. Тобто з’ясуйте, як би це виглядало, якби ви "перевернули" традиційний підхід на 180 градусів від норми.

. Складіть список того, що ви робили у минулому, і що є загальноприйнятою практикою. Після цього визначте, що є діаметрально протилежним. Тобто з’ясуйте, як би це виглядало, якби ви "перевернули" традиційний підхід на 180 градусів від норми. Перші у світі . Головне правило цієї сесії ідей – можна ділитися лише тими ідеями, які могли б бути "першими у світі". Тобто не повторюйте чиїсь варіанти, а вигадуйте з дітьми свої.

. Головне правило цієї сесії ідей – можна ділитися лише тими ідеями, які могли б бути "першими у світі". Тобто не повторюйте чиїсь варіанти, а вигадуйте з дітьми свої. Машина часу . "Подорожуйте у минуле або у майбутнє". Подумайте, як ви вирішили вашу проблему людину 100 років тому або як її зможуть розв'язати через 50 років у майбутньому.

. "Подорожуйте у минуле або у майбутнє". Подумайте, як ви вирішили вашу проблему людину 100 років тому або як її зможуть розв'язати через 50 років у майбутньому. "Порушуйте закон" . Висловлюйте лише ті ідеї, які є незаконними, тобто суперечать чинному законодавству. Після цього візьміть суть незаконної ідеї та перетворіть її на щось, що є морально та етично.

. Висловлюйте лише ті ідеї, які є незаконними, тобто суперечать чинному законодавству. Після цього візьміть суть незаконної ідеї та перетворіть її на щось, що є морально та етично. Знайдіть собі ворога . Уявіть собі, що хтось поставив собі за мету знищити вашу школу. У який спосіб він міг би це зробити? Проєктуючи те, як ваш ідеальний конкурент може ухвалити такі рішення, ви зможете звільнитись від попереднього мислення та запустити творчий розум.

. Уявіть собі, що хтось поставив собі за мету знищити вашу школу. У який спосіб він міг би це зробити? Проєктуючи те, як ваш ідеальний конкурент може ухвалити такі рішення, ви зможете звільнитись від попереднього мислення та запустити творчий розум. Позичена ідея . Не шукайте розв’язок у ваші сфері. Подумйте, де ще у житті зустрічається подібна проблема. Зокрема, шукайте натхнення в спорті, мистецтві, природі тощо. Подивіться на ситуацію у різних сферах життя.

. Не шукайте розв’язок у ваші сфері. Подумйте, де ще у житті зустрічається подібна проблема. Зокрема, шукайте натхнення в спорті, мистецтві, природі тощо. Подивіться на ситуацію у різних сферах життя. Варіант X. Коли ми розробляємо ідеї, то часто звужуємо поле вибору до простих, очевидних відповідей A, B і C. Але замість того, щоб вибрати A, B або C, запитайте: "Чи є D? Е? або варіант X".