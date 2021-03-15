Розвиток фінансової грамотності в Україні: складнощі та інструменти

Минулого року увесь світ охопила пандемія COVID-19, яка чітко продемонструвала – життя більше не буде колишнім. Люди були змушені навчитися існувати в нових реаліях: адаптуватися до віддаленої роботи, покупок онлайн та соціального дистанціювання.

За результатами опитування, коронавірусна криза вплинула на доходи майже половини українців. Так, кожен п'ятий респондент бере кошти у борг, аби забезпечити буденні потреби собі та своїй родині. Крім того, 50 відсотків опитаних активно використовують кредитний ліміт на картці.

Варте уваги Фінансова грамотність українців: чому складно навчитися керувати власними грошима

Розвиток фінансової грамотності в Україні, впровадження однойменного предмета у школах та куди інвестують українці – про це розповідає заступниця керівника проєкту USAID "Трансформація фінансового сектора" Юлія Вітка.

Низький рівень фінансової грамотності в Україні: причини

Необхідно повернутися до першоджерела та усвідомити, що фінансова грамотність може розвиватися за умови наявності практичного досвіду використання фінансових послуг та інструмен­тів. На жаль, у Радянському Союзі вони були значно обмежені. Відсутній розвиток приватної інвестиційної системи для пересічних громадян. Наразі фінансовими послугами можуть користуватися лише кваліфіковані інвестори. Низький рівень доходів українців. Варто відзначити, що з огляду на історичний досвід втрати коштів за радянських часів, левова частка українців не довіряє банкам та зберігає заощадження вдома.

Предмет "фінансова грамотність" у школах: чому це важливо

Сьогодні "фінансова грамотність" як предмет впроваджується лише на експериментальному рівні. Українським школам пропонують підручники для учнів 9 – 11 класів, які написані спираючись на австралійський досвід.

Головна мета – навчити заощаджувати та брати позики. Важливо, що ключовий акцент зосереджений на вирішення практичних завдань, з якими ми маємо справу у буденному житті.

Наприклад, треба взяти кредит. Учень має поцікавитись, які банки працюють в його місті, зібрати кредитні пропозиції. На уроці розказати, яку обрав. Школярі навіть батьків залучають до навчання. Бо іноді стикались із ситуаціями, що ті йдуть брати кредит не там, де дешевше, а в найближче відділення банку,

– розповідає Юлія Вітка.

Фінансова грамотність: світовий досвід

Яскравий приклад високого рівня фінансової грамотності у Європі – це Нідерланди.

В країні існує:

розвинені фінансові інструменти;

грамотний та зважений підхід громадян;

належна підтримка і захист від держави.

Що ж до потужної навчальної бази – це, безперечно, Австралія. Тут учням пропонують одні з найкращих підручників для вивчення теорії та застосування навичок на практиці.

Куди в України можна вкладати гроші

Банківський ринок

Насамперед банківський ринок в Україні є стійким та вільним від неплатоспроможних фінансових установ. Безперебійно та безпечно працює система депозитів.

Фондовий ринок

За словами експертки, державні облігації – рішення вдале, але доступне лише для громадян із середнім рівнем доходів. Річ у тім, що відкрити рахунок в цінних паперах на суму менше ніж 40 000 доларів – неможливо.

Основна проблема полягає в тому, що фондовий ринок в Україні не є надійним. Фінансові схеми, уникнення оподаткування, приватизація – усе це вплинуло на його розвиток.

"Цінні папери опинилися в руках олігархів. Невелика частина акцій дісталася трудовому колективу. Тому фондовий ринок із самого початку був викривлений, не мав ринкових механізмів", – зауважує Юлія.

У США фондовий ринок будувався наступним чином: населення купувало акції у компанії, яка виходила на біржу. В Україні все відбувалося інакше: посередники скуповували цінні папери у громадян.

Впродовж декількох років в Україні займаються очищенням ринку від фінансових посередників, відкликають ліцензії, приймають закони про організовані товарні ринки та ринки капіталу. Однак без впровадження санкцій та належної судової системи – цього недостатньо.

Зараз завдання держави — створити умови, щоб фондовий ринок розвинувся. Тоді можна буде сподіватися на прихід іноземних інвесторів, які принесуть свій досвід фінансової поведінки. Для громадян ринок цінних паперів стане доступним не раніше, ніж через 10 років,

– відзначає експертка.

Інвестиції в нерухомість

Нерухомість – надійний метод зберегти власні кошти, адже вона має властивість дорожчати. У майбутньому житло може сприяти отриманню кредитів (слугуватиме заставою), а також – з часом його можна вигідно продати.