Розвиток дитячих інтернатів: в ЮНІСЕФ стурбовані ініціативами Кабміну

Фахівці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) проаналізували проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України, у якому прописані зміни до Національної стратегії, та побачили в ньому великі загрози та потенційне порушення прав дітей.

Джерело: 24 канал

1 лютого українське представництво ЮНІСЕФ видало заяву, в якій висловило глибоке занепокоєння діями Кабміну та вказало на можливі ризики. Текст заяви є у розпорядженні 24 каналу.

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Аналіз експертів

Представники Фонду вважають, плани українського уряду несу загрози для продовження реформи деінституціалізації (ДІ) та обмежує права десятків тисяч дітей в країні.

Кожна дитина має право на родину і на соціалізацію, без якої розвиток і майбутнє дитини опиняються під загрозою. Перебування в інституції позбавляє дітей можливості сповна розвинути свій потенціал — особливо, якщо йдеться про дітей із вразливих сімей чи дітей із інвалідністю. Найкращим рішенням завжди має бути виховання дитини в сім'ї, яка підтримує, любить і надихає її. Обов'язок уряду — підтримати сім'ї, щоб вони мали змогу піклуватися про своїх дітей,

— зазначила Лотта Сильвандер, голова ЮНІСЕФ в Україні.

Запропоновані поправки до Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей ставлять під загрозу впровадження найкращих інтересів дитини.

Оскільки призводять до:

негативних наслідків інституціоналізації для подальшого зростання та розвитку дітей, особливо дітей молодшого віку;

позбавлення багатьох дітей із вразливих сімей та дітей з інвалідністю шансу зростати в люблячій і турботливій родині або шансу на возз'єднання сім'ї (якщо це не суперечить найкращим інтересам дитини);

соціальної ізоляції і проблем із адаптацією дитини після залишення інтернату;

продовження дискримінації та ізоляції дітей на підставі їхніх вразливості, інвалідності чи потреб у спеціальній освіті.

Поради щодо реформи

Фахівці ЮНІСЕФ зазначають, що жодна дитина, жодна родина не мають відмовлятися від сімейних зв'язків, для того, щоб уникнути бідності або отримати комплексне, своєчасне та якісне медичне обслуговування, освіту (спеціальну чи інклюзивну), іншу допомогу.

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Також ЮНІСЕФ закликав уряд України залишити без змін реформу деінституціалізації і продовжити її відповідно до Національної стратегії й затвердженого Плану дій за міжнародними стандартами, а також розвивати соціальні послуги у громадах, інклюзивну освіту, альтернативні сімейні форми виховання, щоб попередити потрапляння дітей в інтернати чи будинки дитини.

У Фонді окремо наголошують, що ЮНІСЕФ продовжить надавати уряду підтримку, аби кожна дитина могла виховуватися в родині чи у близькому до сімейного оточенні.

В Україні число дітей, які проживають в інтернатних закладах, одне з найвищих у світі й найвище у Європі. Комітет ООН з прав дитини в останніх рекомендаціях для України вкотре наголосив на критичній важливості термінового впровадження комплексної. Велика кількість українських дітей виховуються в інтернатах через бідність їхніх сімей, інвалідність, жорстоке поводження з ними або недогляд, а також унаслідок відсутності доступу до якісної спеціальної чи інклюзивної освіти або обмеженого доступу до медичних, соціальних та інших послуг у межах підтримки сім'ї у їхніх громадах.