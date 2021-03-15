Освіта 24 за підтримки партнера Canon проаналізувала вплив інфляції на грошові накопичення та підібрала кілька порад, як не помилитися з вибором фінансових інструментів, що допоможуть вашим заощадженням не втратити свою вартість.

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Інфляція в Україні

Хоча Національний банк України намагається таргетувати інфляцію на рівні від 4 до 6 відсотків, останніми роками тенденція її нестабільності доволі висока. Цінність грошей та рівень інфляції є взаємозалежними.

Інфляція – це процес тривалого зростання загального рівня цін, через який відбувається зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Через складність інфляційного розвитку, існують суперечності між різними економічними школами щодо пояснення причин її виникнення.

Зниження конкретних економічних показників зазвичай є основною причиною росту інфляції в Україні. Відтак, з початком війни на сході держави, відсоток інфляції в країні складав:

у 2014 році – 24,9 відсотка;

2015 – 43,3 відсотка;

2016 – 12,4 відсотка;

2017 – 13,7 відсотка.

У 2018 році рівень здорожчання цін зменшився до 9,8 відсотка, у 2019 – до 4,1 відсотка. Через початок пандемії коронавірусу у 2020 році інфляція знову підвищилася, сягнувши 5 відсотків.

Рівень інфляції / Фото Pixabay

Як вберегти власні заощадження від інфляції

Для того, щоб зберегти ціну грошових накопичень, варто користуватися низкою фінансових інструментів. Депозити, нерухомість чи купівля валюти – далеко не всі можливості уникнення девальвації гривневих заощаджень.

Накопичувальні програми. Страхування життя є найнадійнішим фінансовим інструментом для довгострокових накопичень і збереження грошей. Окрім уникнення впливу інфляції, такі інвестиції створюють надійний захист здоров’я та забезпечують добробут всієї родини. Слід зауважити, що за більш ніж 200 років існування галузі, жодна велика страхова компанія не збанкрутувала.

Дорогоцінні метали. Коштовності завжди були і залишаються у тренді. Попри коливання фінансових ринків, золоті злитки не втрачають своєї вартості. Однак, зберігати їх вдома під подушкою не варто, – краще довіритися перевіреним банкам, котрі мають сховище із сучасною системою охорони майна вкладників.

Інвестиції в дорогоцінні метали / Фото Pexels

Цінні папери та акції. Такий спосіб збереження грошей є чи не найнадійнішим. Зокрема, інвестиції в ОВДП повністю гарантують обов’язок держави повернути вкладнику все до копійки, попри коливання рівня росту чи падіння інфляції.

Звісно, для таких видів грошових вкладів, необхідно щонайменше мати велику суму заощаджень та довіряти перевіреним банкам чи іншим фінансовим установам, які стануть посередниками між вами та державою.

Вигідне партнерство. За наявного великого капіталу, слід розглянути можливість інвестування в цікаві та перспективні проєкти, зокрема підприємства, заводи чи організації. Хоча такий метод збереження власних коштів є доволі ризикованим, пасивний дохід з хороших дивідендів дозволяє вберегти ваші гроші від втрати їх вартості.

Перш ніж приймати рішення щодо грошових вкладень в підприємства, переконайтеся у їх успішності та зважте всі можливі ризики. Перевірте показники компанії, ознайомтеся з основним бізнес-планом та іншими документами, які стосуються фінансів проєкту.

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Популярні методи збереження грошей

Депозитні рахунки. Завдяки невеликому, та все ж стабільному підвищенню рівня фінансової грамотності в Україні, сьогодні все більше людей розуміють, що гроші під матрац ховати не варто. Відсотки від вкладень по депозитах частково, а інколи й повністю покривають рівень інфляції та зберігають купівельну спроможність грошових одиниць.

Обмін валют. Тут варто вибирати бодай більш-менш стабільні типи валют, зокрема долар, євро, швейцарський франк чи англійський фунт. Найвигідніше, звісно ж, купувати іноземну грошову одиницю, коли курс є найнижчим, і тоді можна буде повернути свої гроші, коли той, через інфляцію зокрема, різко почне зростати.

В якій валюті зберігати грошові накопичення / Фото Pixabay

Нерухомість. Нерухоме майно, як і дорогоцінні метали, майже завжди має доволі високу вартість. Головне у такому методі збереження коштів – вивчити ринок нерухомості та зрозуміти його перспективи. Не варто вкладати фінанси в купівлю квартири, будинку чи земельної ділянки, які розташовані біля переробних заводів, сміттєвих звалищ, великих дорожніх магістралей чи на неоднозначних територіях.

Загалом, будь-які перспективні інвестиції є найкращими інструментами у боротьбі з інфляцією. Користуватися одним чи вкладати гроші одразу в кілька можливих галузей – вибір, на який варто зважуватися в залежності від суми особистих фінансових заощаджень та чинної ситуації в країні.

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