Як навчитися розучуватися: новий освітній тренд, який допоможе позбутися застарілих знань

Світ дуже швидко змінюється і зараз важливо вміти забувати застарілу інформацію. Тому популярним став новий освітній тренд – розучування. Навіщо це потрібно та як позбутися застарілих знань чи навичок – читайте у матеріалі.

Експерти наголошують, що ця методика зараз особливо актуальна, оскільки пандемія змусила переосмислити, якою має бути сучасна освіта.

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Як позбутися застарілих знань

За словами експертів, розучування — це не зовсім викреслення з пам’яті якоїсь інформації. Це зміна способу думати про щось.

Адже чимало людей думає, що мислення може бути лише одне. Але це не так. Наприклад, у поліглота дещо змінюються асоціації та сам хід думок, якщо він думає іншою мовою.

“Загалом ми, нібито, малюємо мапу світу, коли щось про нього дізнаємося. І якщо на вашій мапі помилково нанесено океан, ви навіть не будете шукати там материк. Такі мапи називають ментальними моделями – спрощеними поняттями про світ”, – кажуть дослідники.

Коли необхідна "ревізія" думок? Людина не зможе перевчитися, лише якщо отримає новий досвід. Адже людський мозок схильний пояснювати все так, як звик, а не змінювати мислення.

Одного разу Альберт Ейнштейн сказав: "Ми не можемо розв’язувати свої проблеми тим самим мисленням, яке використовували, коли їх створювали".

Загалом unlearning (розучування) – це так би мовити ревізія знань, умінь, способів мислення, звичок. Це потрібно для формування нових знань чи навичок, більш ефективних.

Як навчитися розучуватися

З чого починається unlearning? Розучування завжди починається з критичного погляду на вже сформоване мислення.

Коли ми вчимося, ми додаємо нові навички чи знання до того, що ми вже знаємо. Коли ми розучуємось, ми виходимо за межі розумової моделі, щоб обрати іншу,

– наголошують експерти.

Наша пам’ять асоціативна, а це означає, що нову інформацію мозок автоматично прив’язує до старої, тобто переробляє наявні нейронні мережі, а не будує їх щоразу з нуля.

Крутий приклад розучування Кажуть, кататися на велосипеді не можна розучитися. А якщо поставити таку ціль? Так, ведучий шоу “Розумнішай щодня” Дестін Сендлін замінив кермовий механізм велосипеда, щоб повертання керма вліво спрямовувало велосипед вправо і навпаки.



Після цього Дестін запрошував добровольців спробувати свої сили, але ніхто не зміг утриматися вертикально і поїхати хоч кілька метрів. А самому Дестіну знадобилося 8 місяців щоденних занять, щоб він зміг їздити на такому велосипеді.

Отже, застарілі знання, шаблонне мислення і стереотипи шкодять більше, ніж брак інформації.

Зізнаємося, що думати по-новому – це складне завдання. Щоб зрозуміти, чому це так, з’ясуємо, як триває процес навчання.

Як це було у дитинстві? Ми просто наслідували дорослих. Тобто навчалися, коли повторювали певні дії кілька разів. Згодом вміння перейшло у навичку. Фінальна точка навчання – перехід знання на рівень підсвідомості, а навичок – на стадію автоматизму.

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Натомість руйнування нейронних зв’язків відбувається значно повільніше, ніж формування. Природа ніби захищає їх. Тому розучування вимагає дисципліни, терплячості та активності. Воно неможливе без свідомих зусиль.

П’ять порад для unlearning:

Думайте, про що та чому ви зараз думаєте. Звертайте увагу, на що саме ви її звертаєте. Відчувайте свій стиль мислення: як інакше можна про це подумати? Яку потребу забезпечує те, про що ви постійно думаєте? Поспілкуйтеся з тим, хто бачить світ протилежним чином, ніж ви. Дискутуйте з самим собою. Запишіть свої погляди, а потім спробуйте відстояти протилежну точку зору. Записуйте, що кажете, і що у цю мить думаєте.

Розвивайте розучуваність у команді

Світ зараз захоплюється розучуванням, бо це допомагає позбутися стереотипів. Деякі психологи, наприклад, О’Райлі, навчає цьому усю команду та заохочує маленькі безпечні кроки: “спосіб досягти успіху — це вчитися на своєму шляху”.

Окрім того, побудова спільної практики розучування в команді заохочує творче мислення та надає членам команди більше можливостей, щоб допомогти одне одному позбутися неефективних звичок та протистояти упередженості.