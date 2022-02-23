Розширення перехресного вступу і збільшення фінансування: уряд схвалив стратегію для вишів

Уряд схвалив стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022 – 2032 роки. Документ, зокрема, передбачає, створення особливих умови для вступників з великими досягненнями, розширення перехресного вступу та збільшення фінансування.

Стратегія визначає напрями розвитку системи вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства та економіки країни, а також визначає її основні характеристики, що повинні бути сформовані до 2032 року.

До теми За рік кількість студентів зменшилася: скільки бакалаврів і магістрів навчається в Україні

Основним очікуваним результатом реалізації цієї Стратегії є створення сучасної ефективної системи вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх послуг.

Також серед пріоритетів розвитку вищої освіти в Україні, які визначають концептуальну модель вищої освіти. Йдеться про:

прозорість і відкритість управління;

колегіальність і залученість студентів і викладачів до процесів реформування системи вищої освіти;

відповідальність;

партнерство;

несприйняття корупції та академічна доброчесність;

академічна свобода;

тісний зв’язок освіти з наукою, економікою тощо.

Головні цілі для вищої освіти

Документом передбачено реалізацію протягом 10 років наступних 5 основних стратегічних цілей.

Ефективність управління в системі вищої освіти.

Передбачено виконання завдань, зокрема:

збільшення бюджетного фінансування та вдосконалення формули розподілу за результатами діяльності, включаючи приватні заклади вищої освіти;

розширення бюджетного кредитування здобуття вищої освіти та освіти дорослих;

модернізація мережі, укрупнення закладів вищої освіти, підтримка дослідницьких університетів.

Довіра громадян, держави та бізнесу до діяльності закладів вищої освіти.

Для досягнення серед завдань передбачено:

розширення сфери застосування зовнішнього незалежного оцінювання, адресного розміщення та проведення конкурсу;

сприяння проведенню закладами вищої освіти досліджень та консалтингу для бізнесу;

створення умов для розвитку державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти;

запровадження ефективних механізмів виявлення порушень академічної доброчесності та процедур притягнення до академічної відповідальності.

Забезпечення якісного навчання, конкурентоспроможної вищої освіти.

Для досягнення стратегічної цілі 3 та відповідних операційних цілей передбачено виконання таких завдань:

підтримка національної та міжнародної академічної мобільності студентів, включаючи направлення на навчання до іноземних університетів;

надання особливої підтримки мешканцям тимчасово окупованих територій, незахищеним та вразливим групам населення;

створення особливих умов для вступників з видатними досягненнями;

сприяння використанню інноваційних технологій та новітніх засобів навчання в освітньому процесі, розвиток дослідницьких інфраструктур.

Інтернаціоналізація вищої освіти України.

Зокрема, передбачено:

забезпечити гармонізацію структури вищої освіти України відповідно до зобов’язань країн-членів Європейського простору вищої освіти,

розвиток національної системи кваліфікацій,

спрощення процедур визнання іноземних освітніх кваліфікацій,

трансформацію освіти у секторі безпеки та оборони відповідно до доктринальних підходів та принципів НАТО.

Привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар’єри.

Для досягнення передбачено виконання таких завдань:

дотримання підходів до студентоцентрованого навчання в організації освітнього процесу;

розширення перехресного вступу, спільних, міждисциплінарних та подвійних програм, дуальної, інших форм здобуття освіти;

розвиток загальних компетентностей, правової культури, рухової активності, спорту, різних студентських змагань;

розвиток програм управлінської підготовки керівного складу та перспективних лідерів закладів вищої освіти (кадровий резерв), тренінгів на підтримку реформ;

проведення комунікаційних кампаній для підтримки реформ у системі вищої освіти тощо.

Як реалізують цю стратегію

Реалізація цієї Стратегії здійснюється трьома етапами, що передбачають:

перший (2022 – 2024 роки) – запровадження фінансової автономії закладів вищої освіти, вдосконалення системи управління ними, завершення гармонізації структури вищої освіти України відповідно до зобов’язань країн-членів ЄС;

– запровадження фінансової автономії закладів вищої освіти, вдосконалення системи управління ними, завершення гармонізації структури вищої освіти України відповідно до зобов’язань країн-членів ЄС; другий (2025 – 2028 роки) – завершення модернізації мережі закладів вищої освіти, включаючи розбудову доступної інфраструктури закладів вищої освіти, та вдосконалення системи бюджетного фінансування вищої освіти, розширення діяльності із забезпечення освіти дорослих тощо;

– завершення модернізації мережі закладів вищої освіти, включаючи розбудову доступної інфраструктури закладів вищої освіти, та вдосконалення системи бюджетного фінансування вищої освіти, розширення діяльності із забезпечення освіти дорослих тощо; третій (2029 – 2032 роки) – розширення зв’язків освіти з наукою та бізнесом, інтеграцію до світового освітньо-наукового простору, створення підґрунтя для подальшого розвитку вищої освіти.

До слова, випускники вишів вірить, що разом із дипломом отримують професійні навички, які знадобляться на ринку праці. Насправді ж третина власників дипломів про вищу освіту займається тою роботою, яка взагалі не потребує такого документу. Чому випускники вишів не задовольняють роботодавців – читайте у статті.