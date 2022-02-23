Стратегія визначає напрями розвитку системи вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства та економіки країни, а також визначає її основні характеристики, що повинні бути сформовані до 2032 року.
До теми За рік кількість студентів зменшилася: скільки бакалаврів і магістрів навчається в Україні
Основним очікуваним результатом реалізації цієї Стратегії є створення сучасної ефективної системи вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх послуг.
Також серед пріоритетів розвитку вищої освіти в Україні, які визначають концептуальну модель вищої освіти. Йдеться про:
- прозорість і відкритість управління;
- колегіальність і залученість студентів і викладачів до процесів реформування системи вищої освіти;
- відповідальність;
- партнерство;
- несприйняття корупції та академічна доброчесність;
- академічна свобода;
- тісний зв’язок освіти з наукою, економікою тощо.
Головні цілі для вищої освіти
Документом передбачено реалізацію протягом 10 років наступних 5 основних стратегічних цілей.
Ефективність управління в системі вищої освіти.
Передбачено виконання завдань, зокрема:
- збільшення бюджетного фінансування та вдосконалення формули розподілу за результатами діяльності, включаючи приватні заклади вищої освіти;
- розширення бюджетного кредитування здобуття вищої освіти та освіти дорослих;
- модернізація мережі, укрупнення закладів вищої освіти, підтримка дослідницьких університетів.
Довіра громадян, держави та бізнесу до діяльності закладів вищої освіти.
Для досягнення серед завдань передбачено:
- розширення сфери застосування зовнішнього незалежного оцінювання, адресного розміщення та проведення конкурсу;
- сприяння проведенню закладами вищої освіти досліджень та консалтингу для бізнесу;
- створення умов для розвитку державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти;
- запровадження ефективних механізмів виявлення порушень академічної доброчесності та процедур притягнення до академічної відповідальності.
Забезпечення якісного навчання, конкурентоспроможної вищої освіти.
Для досягнення стратегічної цілі 3 та відповідних операційних цілей передбачено виконання таких завдань:
- підтримка національної та міжнародної академічної мобільності студентів, включаючи направлення на навчання до іноземних університетів;
- надання особливої підтримки мешканцям тимчасово окупованих територій, незахищеним та вразливим групам населення;
- створення особливих умов для вступників з видатними досягненнями;
- сприяння використанню інноваційних технологій та новітніх засобів навчання в освітньому процесі, розвиток дослідницьких інфраструктур.
Інтернаціоналізація вищої освіти України.
Зокрема, передбачено:
- забезпечити гармонізацію структури вищої освіти України відповідно до зобов’язань країн-членів Європейського простору вищої освіти,
- розвиток національної системи кваліфікацій,
- спрощення процедур визнання іноземних освітніх кваліфікацій,
- трансформацію освіти у секторі безпеки та оборони відповідно до доктринальних підходів та принципів НАТО.
Привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар’єри.
Для досягнення передбачено виконання таких завдань:
- дотримання підходів до студентоцентрованого навчання в організації освітнього процесу;
- розширення перехресного вступу, спільних, міждисциплінарних та подвійних програм, дуальної, інших форм здобуття освіти;
- розвиток загальних компетентностей, правової культури, рухової активності, спорту, різних студентських змагань;
- розвиток програм управлінської підготовки керівного складу та перспективних лідерів закладів вищої освіти (кадровий резерв), тренінгів на підтримку реформ;
- проведення комунікаційних кампаній для підтримки реформ у системі вищої освіти тощо.
Як реалізують цю стратегію
Реалізація цієї Стратегії здійснюється трьома етапами, що передбачають:
- перший (2022 – 2024 роки) – запровадження фінансової автономії закладів вищої освіти, вдосконалення системи управління ними, завершення гармонізації структури вищої освіти України відповідно до зобов’язань країн-членів ЄС;
- другий (2025 – 2028 роки) – завершення модернізації мережі закладів вищої освіти, включаючи розбудову доступної інфраструктури закладів вищої освіти, та вдосконалення системи бюджетного фінансування вищої освіти, розширення діяльності із забезпечення освіти дорослих тощо;
- третій (2029 – 2032 роки) – розширення зв’язків освіти з наукою та бізнесом, інтеграцію до світового освітньо-наукового простору, створення підґрунтя для подальшого розвитку вищої освіти.
До слова, випускники вишів вірить, що разом із дипломом отримують професійні навички, які знадобляться на ринку праці. Насправді ж третина власників дипломів про вищу освіту займається тою роботою, яка взагалі не потребує такого документу. Чому випускники вишів не задовольняють роботодавців – читайте у статті.