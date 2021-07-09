Розробляємо стандарти, – МОН планує перезавантажити систему профосвіти

Сергій Шкарлет запевнив, що Міністерство освіти планує перезавантажити систему професійної освіти та зруйнувати стереотип про її непрестижність.

Міністр освіти наголосив, що професійна освіта довгий час не отримувала в Україні належної уваги з боку керівництва держави та освітніх управлінців, а тому фінансувалася за залишковим принципом.

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Водночас зусилля фахівців із професійною освітою, за словами Шкарлета, рухають економіку країни вперед.

Ця ідея має змінювати філософію суспільства щодо професійної освіти. Пишаюся, що впродовж 2020 року і на 2021 рік виділено найбільше коштів на створення навчально-практичних центрів. Я, зі свого боку, просуватиму інтереси сфери на урядовому рівні, щоб збільшити видатки на розвиток галузі,

– сказав міністр освіти.

Шкарлет також підкреслив, що випускники закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти – конкурентоздатні на ринку праці, вони мають усі можливості для професійного зростання.

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Водночас у МОН додають, що ключову роль у забезпеченні змісту та якості професійної освіти має відігравати роботодавець. Також потрібно оновлювати освітні стандарти та програми відповідно до потреб ринку праці.

“Нині ми залучаємо всіх зацікавлених сторін до формування якості професійної освіти. Зокрема, розробляємо стандарти, які розвивають ті навички та вміння в учнів, які далі будуть релевантними на ринку праці”, – додала працівниця МОН Ірина Шумік.

До слова, освітній комітет ВР розробляє законопроєкт щодо зміни концепції професійно-технічної освіти в Україні. Планується, що в майбутньому 40 – 60% випускників будуть отримувати професійну освіту, і лише решта – вищу освіту.