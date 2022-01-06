​Розпочинаємо новий календарний рік, – Шкарлет розповів про вакцинацію вчителів та відсторонених

Сергій Шкарлет наголосив, що у новому календарному році вакцинація залишається важливою темою. Наразі повністю вакциновані понад 91% освітян.

Міністр освіти додав, що ще 5,3% освітян очікують на другу дозу вакцини.

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Де вакциновано найбільше освітян

Найбільшу кількість щеплених двома дозами освітян демонструють:

Дніпропетровська область – 96,08% освітян;

Полтавська область – 95,63% освітян;

Луганська область – 95,62% освітян;

Черкаська область – 95,41% освітян;

Сумська область – 95,40% освітян.

Ситуація зі щепленнями у закладах освіти

Показники вакцинованих працівників освіти двома дозами серед закладів освіти:

працівники закладів спеціалізованої освіти – 96,72%;

працівники профтехів – 93,75%;

вчителі шкіл – 92,87%;

вихователі садочків – 90,34%;

викладачі коледжів – 87,45%;

викладачі вишів – 82,94%.

Скільки вчителів досі відсторонені від роботи? За словами Шкарлета, відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл.

Міністр освіти додав, що у школах досі не вакциновано 2,7% працівників.

З них більше 9,3 тисячі мають підтверджені медичні протипоказання, що складає 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095 осіб), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях,

– заявив Шкарлет.

Скільки шкіл на канікулах чи дистанційці? За даними МОН, лише 4 школи працюють дистанційно. Водночас досі більше 13 тисяч шкіл перебувають на канікулах.

"Ми знаходимося за крок до мети, тому черговий раз підкреслюю, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу", – підсумував Шкарлет.

До слова, вчительку з Олександрії, що на Кіровоградщині, Ларису Лисюк відсторонили від роботи через відсутність вакцинації. Проте вона продовжувала ходити на роботу. Тож суд виписав їй штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Розпочинаємо новий календарний рік, у якому Всеукраїнська вакцинальна кампанія залишається важливою темою для кожного. Наразі повний цикл вакцинації пройшли майже 91% працівників сфери освіти, ще 5,3% очікують на другу дозу двофазної вакцини.

Найбільшу кількість щеплених двома дозами освітян демонструють: Дніпропетровська область – 96,08%; Полтавська – 95,63%; Луганська – 95,62%; Черкаська – 95,41%; Сумська – 95,40%.

Показники щеплених працівників повним циклом серед закладів освіти: спеціалізована освіта – 96,72%; професійна – 93,75%; загальна середня – 92,87%; дошкільна – 90,34%; фахова передвища – 87,45%; вища – 82,94%.

Щодо шкіл: 2,7% працівників закладів загальної середньої освіти ще не приєдналися до вакцинальної кампанії. З них більше 9,3 тисяч мають підтверджені медичні протипоказання, що складає 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095 осіб), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях.

Лише 4 школи працюють дистанційно, водночас більше 13 тисяч ЗЗСО перебувають на канікулах. Відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл.

Укотре освітяни демонструють надвідповідальність, адже за короткий термін нам вдалося досягти показових результатів. Колеги, ми знаходимося за крок до мети, тому черговий раз підкреслюю, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.