13 серпня розпочався прийом електронних заяв на вступ до вишів на освітній ступінь бакалавра після 11 класів. Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети.

Подання заяв триватиме до 22 серпня або до 16 серпня, але для тих вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші, передає МОН.

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Скільки заяв можна подати до вишу? Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується.

До того ж, у кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, він повинен обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – найнижча. Адже змінити це після подання заяви неможливо.

Як подати електронну заяву на вступ:

У 2020 році для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за посиланням. Під час реєстрації на сайті електронного вступу він має зазначити такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ;

пароль для входу до особистого кабінету;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО;

серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного документа, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.

Крім того, вступник повинен завантажити відскановані копії (фотокопії у форматі pdf та jpg), додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3х4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти.

Відомо, що станом на 12 годину до вишів вже подали близько 8 тисяч електронних заяв для вступу. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

У МОН радять перед поданням заяв бюджетне місце на конкретну спеціальність переглянути інформацією про прохідні бали минулих років на поточну конкурсну пропозицію. Слідкувати за цьогорічними рейтингами вступники зможуть після початку подання заяв на сайтах vstup.edbo.gov.ua або vstup.osvita.ua. Інформація повинна оновлюватися щодня.

Вступникам важливо пам'ятати, що після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету буде вже неможливо. Тому краще одразу перевірити, чи всі дані підвантажені у е-кабінет коректно.

Зазначимо, що не обов'язково одразу подавати заяви у перший день, бо це ніяк не впливає на участь у конкурсному відборі. Побачити, хто пройшов на бюджет, можна буде не пізніше 27 серпня.



Найкращі виші України / Інфографіка 24 каналу