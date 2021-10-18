Розпочалася реєстрація на Всеукраїнський марафон з української мови для учнів і студентів

18 жовтня розпочинається прийом заявок до ІІ Всеукраїнського відкритого марафону з української мови, який розпочнеться у листопаді. Участь у ньому можуть взяти учні шкіл 3 – 11 класів, студенти профтехів, коледжів та вишів.

Метою змагання є розвиток в учнівської та студентської молоді стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови. Завдання марафону розробила творча групою вчителів та викладачів української мови на чолі з мовознавцем Олександром Авраменком.

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Хто може взяти участь у марафоні з української мови

Взяти участь у ІІ Всеукраїнському відкритому марафоні можуть:

учні 3 – 11 класів шкіл,

учнів профтехів,

студенти коледжів,

студенти вишів.

Як зареєструватися на марафон? Для участі необхідно подати заявку за посиланням та зареєструватися на платформі HUMAN з 18 до 31 жовтня 2021 року.

Як проходитиме марафон з української мови? Марафон відбудеться в чотири етапи. Учасники які пройдуть всі етапи отримають сертифікати, а ті з них, що наберуть найбільшу кількість балів – дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів.

Що відомо про Всеукраїнський відкритий марафон з української мови Перший такий марафон було проведено дистанційно в лютому 2021 року. Захід дозволив учням і студентам взяти участь в інтелектуальному змаганні, а також підтвердити свої знання української мови в умовах карантину.



Для участі в марафоні минулого року зареєструвалося понад 40 тисяч учнів і студентів, 838 з яких отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів.

До слова, цього року радіодиктант національної єдності, який відбудеться 9 листопада, писатиме і читатиме український письменник Юрій Андрухович. Організаторам його обрати порадили радіослухачі. Тему радіодиктанту оголосять найближчим часом.