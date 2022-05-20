Розпочалася реєстрація абітурієнтів на мультитест, який проведуть замість ЗНО

У п'ятницю, 20 травня, стартував етап реєстрації абітурієнтів на мультипредметний тест. Нагадаємо, що його проведуть замість звичайного ЗНО. Розповідаємо, як і коли можна буде зареєструватися.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет. Він зазначив, що попередня реєстрація триватиме з 20 травня по 7 червня включно.

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Для проходження тесту реєстрація необхідна

Це попередній етап реєстрації на мультипредметний тест. Після нього йтиме другий, який триватиме:

з 20 травня по 7 червня;

з 21 червня по 7 липня.

Для участі в основній частині тестування необхідна попередня реєстрація. Якщо до 7 червня випускник її не пройде, то брати участь у НМТ він не матиме можливості.

З 12 липня абітурієнти, які пройшли два етапи підтвердження участі у мультитесті, зможуть завантажити запрошення-перепустку. На ньому будуть вказані: дата, час, а також місце проведення тестування.

Сергій Шкарлет наголосив, що необхідно уважно вибрати населений пункт. Цю інформацію опрацьовуватимуть в Українському центрі оцінювання якості освіти для формування мережі центрів проходження тестування.

Як зареєструватися на мультитест

Зайдіть на Інформаційну сторінку учасника ЗНО та заповніть спеціальну форму доступу учасникам 2022 року:

із запропонованого списку необхідно буде вибрати країну або ж регіон України, поблизу якого абітурієнт перебуватиме у проміжку з 18 липня по 4 серпня (період основної сесії тестування);

зазначити своє прізвище, а також ім'я;

обчислити математичне завдання та ввести результат у клітинку та натиснути кнопку "Взяти участь у НМТ".



Попередня реєстрація на мультитестування триватиме до 7 червня / Інфографіка Міносвіти

Після цього абітурієнт отримає повідомлення. У ньому йтиметься про те, що він успішно пройшов перший етап реєстрації. Також буде нагадування про важливість другого.

Під час другого етапу слід буде знову вибрати населений пункт для проходження тестування. І лише після проходження другого етапу можна буде отримати запрошення.

У Міністерстві освіти нагадують про те, що тестування проводитимуть не по всій території України. Його організують лише в тих регіонах, де безпекова ситуація це дозволяє. Тут можна ознайомитися з повним переліком населених пунктів.

На абітурієнтів з окупованих територій очікує спрощений вступ

Відповідне доручення зробив Володимир Зеленський. Він наголосив на важливості підготовки спрощеного вступу до вишів для абітурієнтів з окупованих територій.

Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні 19 травня. Також міністр освіти отримав доручення, пов'язане з навчанням цієї категорії абітурієнтів на контрактній основі.

Варте уваги – вечірнє звернення Зеленського за 19 травня: дивіться відео