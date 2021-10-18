Розкрадання на шкільних стільцях: прокуратура повідомила про підозру четвертому фігуранту схеми

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру четвертому фігуранту справи розкрадання на шкільних стільцях. Мовиться про ФОПа, який своїми діями сприяв розкраданню бюджетних грошей.

Рішення в межах провадження щодо розтрати та привласнення грошей, виділених на закупівлю шкільних меблів, 18 жовтня ухвалила Печерська окружна прокуратура Києва.

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Четвертому фігуранту справи повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру четвертому фігуранту справи розкрадання на шкільних стільцях – ФОПу, який своїми діями сприяв розкраданню бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

Інформація про попередні підозри

У межах цього провадження прокуратура 16 серпня 2021 року повідомила про підозру переможцю тендеру. А 13 жовтня підозри оголосили начальнику Управління освіти Печерської РДА та його заступнику.

Схема розкрадання на шкільних стільцях: що відомо

Раніше Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклало з переможцем тендеру договір щодо постачання шкільних стільців в кількості 1 470 штук на загальну суму 940 800 гривень.

Однак правоохоронці з'ясували, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їхня вартість завищена більше ніж у двічі.



Це у результаті призвело до збитків бюджету Києва на суму понад 450 тисяч гривень.



Під час досудового розслідування встановили, що переможець тендеру, а також учасник, який його програв, подавали документи з однієї IP-адреси, створюючи видимість конкуренції.



Крім того, підозрюваний до укладення договору підряду забезпечив придбання на підставну особу у реального виробника 1 470 стільців за ціною 291 гривня. Далі він фіктивно продав їх переможцю тендеру за завищеною вартістю, хоча фактично стільці були у виробника. Так підозрюваний сприяв злочинним діям службовців Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА.

Текст повідомлення Київської міської прокуратури:

У понеділок, 18 жовтня 2021 року, Печерською окружною прокуратурою м. Києва в межах провадження щодо розтрати та привласнення коштів, виділених на закупівлю шкільних меблів, повідомлено про підозру четвертому фігуранту – фізичній особі підприємцю, який своїми діями сприяв розкраданню бюджетних коштів у особливо великих розмірах.



Як повідомлялося, Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклало з переможцем тендеру договір щодо постачання шкільних стільців в кількості 1470 шт. на загальну суму 940 800 грн (тобто 640 гривень за одиницю). При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їх вартість завищена більше ніж у двічі.



Вказані дії спричинили збитки столичному бюджету на суму понад 450 тисяч гривень.



У ході досудового розслідування встановлено, що переможець тендеру, а також учасник, який його програв, подавали документи з однієї IP-адреси, створюючи таким чином видимість конкуренції.



Крім того, слідством встановлено, що підозрюваний до укладення договору підряду, забезпечив придбання на підставну особу у реального виробника рівно 1470 стільців за ціною 291 грн. за 1 одиницю та надалі фіктивно продав їх переможцю тендеру по завищеній вартості, хоча фактично стільці знаходились у виробника, таким чином, підозрюваний сприяв злочинним діям службових осіб Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА щодо розтрати бюджетних коштів.



Дії фізичної особи підприємця кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.



Надаємо, 16.08.2021 в межах цього провадження прокуратура повідомила про підозру переможцю тендеру, а 13.10.2021 – начальнику Управління освіти Печерської РДА та його заступнику.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.