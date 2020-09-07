"Ти взагалі з мізками дружиш": у київському коледжі викладачка принижувала студента – відео
У Києві вчителька фізкультури з Коледжу інформаційних систем і технологій під час занять принижувала та кричала на 16-річного студента. Жінка вживала нецензурну лексику та навіть погрожувала хлопцю, який чемно намагався відповісти викладачці.
Про цей інцидент повідомила журналістка Наталка Прудка у фейсбуці, де і опублікувала відповідне відео.
Цікаво Випускники університету Шевченка вимагають звільнити професорку, яку нагородив Зеленський
"Ти будеш приходити сюди з закритим ротом! Я тобі слово давала?!" – так висловилася вчителька фізкультури на 16-річного студента київського Коледжу інформаційних систем і технологій, що розташований на Львівській площі.
Хлопець натомість зізнався, що не розуміє, чому вона на нього кричить. На що викладачка сказала закрити рота, бо він "забагато говорить не в тему".
Ти взагалі як, з мізками дружиш чи ні?.. Ти не встиг переступити поріг, а в тебе вже словниковий понос… Хлопці, не змушуйте мене застосовувати крайні заходи,
– додала вона.
У відео жінка навіть сказала власне ім’я – її звати Любов Євгеніївна.
Дивіться відео, як викладачка у київському коледжі принижувала студента:
За словами журналістки, після такого уроку психологічна травма дітям забезпечена.
Наталка Прудка також розповіла, що діти знають і інші жахливі вчинки з боку цієї викладачки, але всі бояться, тому розголошують лише в обмеженому колі. "Студенти кажуть, що вона ще й гроші вимагає", - зазначає журналістка.
Проте, як написала журналістка, директор коледжу вже пообіцяв батькам звільнити скандальну викладачку.
До слова, у Черкаській школі №5 розгорівся скандал через те, що у дівочій роздягальні встановили камеру відеоспостереження. Батьки обурені діями директорки, яка натомість у цьому звинувачує працівників організації, які встановлювали камери в закладі освіти.
-
"Ти взагалі з мізками дружиш": у київському коледжі викладачка принижувала студента – відеосьогодні , 15:18
-
І потім помремо: у Трускавці першокласниця стала популярною через коментар на лінійці4 вересня , 11:54
-
У польській школі на святковій лінійці 1 вересня прозвучав Гімн України: ефектне відео2 вересня , 11:59