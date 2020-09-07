У Києві вчителька фізкультури з Коледжу інформаційних систем і технологій під час занять принижувала та кричала на 16-річного студента. Жінка вживала нецензурну лексику та навіть погрожувала хлопцю, який чемно намагався відповісти викладачці.

Про цей інцидент повідомила журналістка Наталка Прудка у фейсбуці, де і опублікувала відповідне відео.

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"Ти будеш приходити сюди з закритим ротом! Я тобі слово давала?!" – так висловилася вчителька фізкультури на 16-річного студента київського Коледжу інформаційних систем і технологій, що розташований на Львівській площі.

Хлопець натомість зізнався, що не розуміє, чому вона на нього кричить. На що викладачка сказала закрити рота, бо він "забагато говорить не в тему".

Ти взагалі як, з мізками дружиш чи ні?.. Ти не встиг переступити поріг, а в тебе вже словниковий понос… Хлопці, не змушуйте мене застосовувати крайні заходи,

– додала вона.

У відео жінка навіть сказала власне ім’я – її звати Любов Євгеніївна.

Дивіться відео, як викладачка у київському коледжі принижувала студента:



За словами журналістки, після такого уроку психологічна травма дітям забезпечена.

Наталка Прудка також розповіла, що діти знають і інші жахливі вчинки з боку цієї викладачки, але всі бояться, тому розголошують лише в обмеженому колі. "Студенти кажуть, що вона ще й гроші вимагає", - зазначає журналістка.

Проте, як написала журналістка, директор коледжу вже пообіцяв батькам звільнити скандальну викладачку.



До слова, у Черкаській школі №5 розгорівся скандал через те, що у дівочій роздягальні встановили камеру відеоспостереження. Батьки обурені діями директорки, яка натомість у цьому звинувачує працівників організації, які встановлювали камери в закладі освіти.