Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. Він сказав, що повністю знищені 69 шкіл.

До теми У Києві вже незабаром планують відновити навчання

Лише у Харкові сильно пошкоджені 60 шкіл

Зазначимо, що одна з найважчих ситуацій з пошкодженими навчальними закладами в Харкові. Мер міста, яке перебуває під постійними обстрілами, повідомив, що значних руйнувань зазнали близько 60 шкіл. Ігор Терехов наголосив, що навчальний процес зупинений. Доєднатись до навчання можуть ті діти, які виїхали з обласного центру.

Як повідомили у Міносвіти, з 14 березня в країні відновився навчальний процес. Проте за словами Сергія Шкарлета, до повноформатного навчання не приступила жодна українська школа.

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