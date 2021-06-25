Відмовилася видати учнів, які ходили на мітинги: у Росії звільнили директорку школи

У Нижньому Новгороді директорка школи відмовилась видавати учнів і колег, які ходили на опозиційні мітинги. У результаті її звільнили, не пояснивши причину такого рішення.

Від жінки вимагали назвати імена тих школярів та педагогів, які підтримують опозиційного політика Олексія Навального.

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Звільнили, бо не доносила

У Нижньому Новгороді директорку школи звільнили з посади без пояснення причин. Жінка пропрацювала в навчальному закладі 21 рік, з них 15 років була директоркою. У департаменті освіти міста вже знайшли їй заміну.

Батьки учнів та родичка жінки розповіли, що причиною звільнення стало те, що директорка відмовилась видавати учнів і колег, що ходили на опозиційні мітинги.

Від неї вимагали імена тих, хто ходив на мітинги, а вона ці дані відмовлялася надавати. Всю інформацію просили зливати щодо учасників, про яких їй відомо як директорці,

– розповіла родичка жінки.

Крім того, від педагогині кожних виборів щось вимагали, "але не отримували того, чого хотіли".

Сім'ї учнів школи вже написали відкритого листа губернатору, в якому оскаржують звільнення директорки.

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