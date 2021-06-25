Від жінки вимагали назвати імена тих школярів та педагогів, які підтримують опозиційного політика Олексія Навального.
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Звільнили, бо не доносила
У Нижньому Новгороді директорку школи звільнили з посади без пояснення причин. Жінка пропрацювала в навчальному закладі 21 рік, з них 15 років була директоркою. У департаменті освіти міста вже знайшли їй заміну.
Батьки учнів та родичка жінки розповіли, що причиною звільнення стало те, що директорка відмовилась видавати учнів і колег, що ходили на опозиційні мітинги.
Від неї вимагали імена тих, хто ходив на мітинги, а вона ці дані відмовлялася надавати. Всю інформацію просили зливати щодо учасників, про яких їй відомо як директорці,
– розповіла родичка жінки.
Крім того, від педагогині кожних виборів щось вимагали, "але не отримували того, чого хотіли".
Сім'ї учнів школи вже написали відкритого листа губернатору, в якому оскаржують звільнення директорки.
Боротьба з інакомисленням у Росії
- У січні 2021 року в чатах учнів Нижнього Новгорода з'являлися рекомендації від керівництва не відвідувати мітинги. Також в деяких школах проводили заняття, на яких закликали уникати масових акцій.
- У березні у фонд президентських грантів надійшла заявка від місцевої екологічної організації "Змінимо Світ". Їхній проєкт повинен був відштовхнути молодь від участі в незаконних мітингах і знизити рівень протестних настроїв. Однак його не схвалили.