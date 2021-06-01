У Росії вчителів змусили слідкувати за учнями у соцмережах: підозрілих дітей ставлять на облік

Після випадку зі стріляниною в казанській гімназії влада Курська змусила вчителів з 20 травня слідкувати за сторінками учнів в інстаграмі, тіктоці, "Вконтакте" тощо. Підозрілих дітей ставлять на особливий облік.

Педагоги будуть робити це три рази на рік. І якщо вони помітять у дітей ознаки суїцидальної поведінки, схильність до залежностей або злочинів, то будуть змушені доповісти про це.

До теми Чи законно збирати гроші з батьків на охорону школи: відповідь омбудсмена

Моніторити сторінки учнів повинен класний керівник. В інших випадках це роблять педагог-психолог, соціальний педагог або заступник директора з виховної роботи.

На кожен випадок є алгоритм. Так, вчителі мають зафіксувати фото, статус дитини, дописи і підписки, а потім розставляти бали за критеріями. Якщо балів у такого учня за соцмережами багато, то стежити за ним треба ретельніше – раз на місяць.

Проте працівники школи таким обов’язкам не зраділи. За їх словами, це все турботи батьків, а їх обов'язок – навчати дітей.



До слова, 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у казанській школі. Зауважимо, 4 роки тому він закінчив цей навчальний заклад.

Внаслідок теракту загинуло 9 людей: 7 восьмикласників та 2 працівники школи. Галявієв вже зізнався у скоєному, його взяли під варту на 2 місяці.