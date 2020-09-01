У краснодарській школі №71 в Росії 1 вересня 2020 року сформували 33 паралельних перші класи. Вони отримали літери від "А" до "Я", а сама школа стала рекордсменом у Росії за кількістю перших класів.

Чому в школі так багато перших класів? Все через те, що Краснодар є найбільш швидкозростаючим містом країни. Тож, там щороку зростає кількість учнів в школах, передає "Российская Газета".

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Цього року у школи ледь вистачило літер алфавіту для класів, адже там 33 перших класи, які налічують 1080 дітей. Хоча ще минулого року в Краснодарі в ЗОШ №11 був зовсім менший рекорд – там було лише 24 перших класи.

Зазначимо, що краснодарська школа №71 має чотири власних корпуси, а педагогічний склад налічує 312 осіб.

Адміністрація школи запевняє, що, незважаючи на велику кількість паралельних перших класів, для всіх створені потрібні умови для навчання.

За даними департаменту освіти, в 2020 році в школи Краснодара підуть понад 18,5 тисячі першокласників, а всього за парти сядуть понад 160 тисяч учнів. Натомість загалом у Росії – 1,9 мільйона першачків.

До слова, за даними МОН, в Україні в прший клас у цьому навчальному році пішли понад 428 тисяч дітей, а загалом розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів.