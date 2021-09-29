У Росії школярка виготовила "бомби", бо хотіла підірвати свою школу: фото

У російському Омську дев'ятикласниця ліцею №92 захотіла підірвати свій навчальний заклад. Для цього вона разом з другом підготувала саморобні вибухові пристрої.

Проте випробування "бомб" пройшло невдало, тому підлітки відмовилися від задуму підірвати школу.

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Як школярка робила "бомби"

Відомо, що школярка має психічне захворювання і свою ідею виношувала ще з травня 2021 року. Нею вона поділилася з 13-річним другом, після чого вони почали готувати вибухівку.

Купили селітру, алюмінієву пудру й цукор у магазинах міста, виготовили дві невеликих "бомби" за допомогою пластикових склянок. Школярі вирішили випробувати вибухівку, але та не вибухнула,

– йдеться в повідомленні.

Поліція опитала школярку. З’ясувалося, що після першої невдалої спроби випробувати саморобні бомби, вони їх більше не робили.

Як поліція дізналася про плани школярки

Правоохоронці "вийшли" на школярку лише після випадку з масовим вбивством у Пермському університеті. Після атаки 18-річного Тимура Бекмансурова "силовики почали проглядати соціальні мережі й несподівано натрапили на маніфест дівчинки".

Учениця ліцею №92 в Омську опублікувала пост 25 травня і весь цей час він залишався на її сторінці в одній із соцмереж.

Вдома у підлітків правоохоронці проводили обшуки. Також оглянули місце, де неповнолітні намагалися підірвати бомбу, але слідів вибухових речовин там не виявили.

На дев'ятикласницю відкрили кримінальну справу за підготовку до масового вбивства, а її другу пощастило більше – через вік він уникнув притягнення до кримінальної відповідальності.

До слова, школяр у тіктоці погрожував Дніпровській школі. Невідомий написав "це ваш останній день", проте невідомо, що саме мав на увазі зловмисник. Припускають, що мовилося про організацію терористичного акту.