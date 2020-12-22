У Томській області, що в Росії, нетвереза мати побила свого 12-річного сина. Її викликали у школу, це і розлютило жінку та стало підставою для побиття дитини.

Подруга матері зафільмувала на відео, як жінка агресивно б'є сина. Вона й оприлюднила відповідне відео, мовиться у телеграм-каналі "Лента дна". Важливо Ґвалтував 5-річну доньку: на Львівщині засудили горе-батька Що відбулося Зокрема, на кадрах добре видно, як зовсім нетвереза мати (її стан підтвердила поліція) лупцює свого 12-річного сина за те, що її викликали в школу. Жінка кілька разів ударила його палицею, душила і тягала за волосся.

Дитина весь цей час плакала від болю і просила про помилування, але жінка не зупинялась.

Відео знімала жінка, яка при цьому просила матір зупинитися і зверталась до неї: "Анжело, ну вистачить, а то задушиш його". Що тепер з горе-матір'ю На місце прибула поліція. За їхнім повідомленням, на жінку склали адміністративний протокол. Зараз триває перевірка. Хлопчику вже нічого не загрожує. Дивіться відео 18+: мати жорстоко побила сина