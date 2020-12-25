У російському Довгопрудному на уроці трудового навчання електрик побив шестикласника палицею. Такий випадок був далеко не першим.

Деталі інциденту

Дітей в цій школі били неодноразово, повідомили у телеграм-каналі Mash.

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Електрик та вчитель трудового навчання працюють в разом. За словами батьків постраждалого, чоловіки випивають та проводять уроки.

Так, батьки хлопця розповіли, що електрик може зайти у клас та прослідкувати, як учні майструють вироби. Якщо ж щось не так, чоловік б'є дітей палицею. Трудовик при цьому мовчить.

Після численних знущань школярі наважились викласти у мережу відео побиття.

Що буде з електриком та трудовиком

У відповідь в школі створили комісію та винесли догану електрику. Однак невідомо, чи звільнили чоловіків. Ймовірно, вони досі працюють з дітьми.

Натомість батьки планують "йти до кінця". Вони вже звернулися в органи влади. Щоправда, відповіді поки не отримали.