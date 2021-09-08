Учень середньої школи у Рильському районі поскаржився на директора в соціальній мережі, розмістивши фото із закривавленою мочкою вуха і слідами крові на сорочці.

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Подробиці інциденту

Восьмикласник розповів, що директор Олександр Андрощик завів його до себе в кабінет і вирвав з його вуха сережку, яку школяр не хотів знімати. Окрім того, учень поскаржився, що директор постійно ображає і принижує його, зокрема, називав геєм.

За словами хлопця, його батьки не забороняють йому носити сережку. І навчанню вона ніяк не заважає. Тому через інцидент школяр звернувся в поліцію.

У комітеті освіти і науки Курської області повідомили, що в цій ситуації зараз розбираються. "Це муніципальна школа. І зараз відділ освіти, який є засновником шкіл на території району, розбирається з цим випадком", – сказала керівниця відділу Світлана Долгушина.

До слова, на Херсонщині під час батьківських зборів у ліцеї між батьками та заступницею директора стався конфлікт. Один з батьків вдарив вчительку так, що вона аж знепритомніла.

У місцевому відділі освіти інформацію про конфлікт у закладі підтвердили. Причина – батьки не захотіли, щоб один із вчителів був класним керівником класу, де навчаються їхні діти.