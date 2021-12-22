У Росії 9-річна дівчинка вступила до МДУ: її батько вже судиться з навчальним закладом

Дев'ятирічна Аліса Теплякова вступила до Московського державного університету на факультет психології. Її батько встиг поконфліктувати з ВНЗ і написав на заклад заяву до поліції.

Євген Тепляков переконує, що його дочку силоміць утримували під час іспиту. У самому МДУ підтвердили: батько під час екзамену скандалив.

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Батько побився з одним з викладачів

Аліса складала іспит з психології. Замість того, щоб чекати дитину внизу, він спробував прорватись на факультет. Також за версією МДУ, Тепляков влаштував бійку з одним з викладачів.

Версія Теплякова – інша. Він каже, що донька готувалась до усного екзамену, а їй довелось складати його письмово. Окрім того, дівчинка довго не виходила, тому він почав хвилюватись.

Півтори години катували маленьку дитину, півтори години утримували, незважаючи на вимогу батьків повернути її. Я написав у поліцію заяву про незаконне утримання дитини,

– сказав Тепляков.

Теплякова розпочала навчання в МДУ у вересні. З цього час, кажуть однокурсники дівчинки, її батько не раз сперечався у навчальних чатах. Проте офіційно на поведінку чоловіка не скаржились.

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Що відомо про Алісу Теплякову: