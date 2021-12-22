У Росії 9-річна дівчинка вступила до МДУ: її батько вже судиться з навчальним закладом

22 грудня 2021 , 12:13
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Джерело:

Meduza

Дев'ятирічна Аліса Теплякова вступила до Московського державного університету на факультет психології. Її батько встиг поконфліктувати з ВНЗ і написав на заклад заяву до поліції.

Євген Тепляков переконує, що його дочку силоміць утримували під час іспиту. У самому МДУ підтвердили: батько під час екзамену скандалив.

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Батько побився з одним з викладачів

Аліса складала іспит з психології. Замість того, щоб чекати дитину внизу, він спробував прорватись на факультет. Також за версією МДУ, Тепляков влаштував бійку з одним з викладачів.

Версія Теплякова – інша. Він каже, що донька готувалась до усного екзамену, а їй довелось складати його письмово. Окрім того, дівчинка довго не виходила, тому він почав хвилюватись.

Півтори години катували маленьку дитину, півтори години утримували, незважаючи на вимогу батьків повернути її. Я написав у поліцію заяву про незаконне утримання дитини,
 – сказав Тепляков.

Зверніть увагу!
Теплякова розпочала навчання в МДУ у вересні. З цього час, кажуть однокурсники дівчинки, її батько не раз сперечався у навчальних чатах. Проте офіційно на поведінку чоловіка не скаржились.

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Що відомо про Алісу Теплякову:

  • Дівчинка не ходила до школи.
  • З 4 років її навчали батьки вдома.
  • У 8 років Аліса здала ЄДЕ – єдиний державний екзамен.
  • За його результатами вона вступила на платне відділення факультету психології МДУ.
  • Окрім Аліси, у сім'ї виховують ще 6 дітей, до них застосовують аналогічні методи навчання.
Автор: Ірина Пундор