Євген Тепляков переконує, що його дочку силоміць утримували під час іспиту. У самому МДУ підтвердили: батько під час екзамену скандалив.
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Батько побився з одним з викладачів
Аліса складала іспит з психології. Замість того, щоб чекати дитину внизу, він спробував прорватись на факультет. Також за версією МДУ, Тепляков влаштував бійку з одним з викладачів.
Версія Теплякова – інша. Він каже, що донька готувалась до усного екзамену, а їй довелось складати його письмово. Окрім того, дівчинка довго не виходила, тому він почав хвилюватись.
Півтори години катували маленьку дитину, півтори години утримували, незважаючи на вимогу батьків повернути її. Я написав у поліцію заяву про незаконне утримання дитини,
– сказав Тепляков.
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Що відомо про Алісу Теплякову:
- Дівчинка не ходила до школи.
- З 4 років її навчали батьки вдома.
- У 8 років Аліса здала ЄДЕ – єдиний державний екзамен.
- За його результатами вона вступила на платне відділення факультету психології МДУ.
- Окрім Аліси, у сім'ї виховують ще 6 дітей, до них застосовують аналогічні методи навчання.