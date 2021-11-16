2-річний хлопчик втік з дитсадку на іграшковій машинці: відео з камер спостереження

У російському місті Махачкалі дворічний хлопчик втік із дитячого садка на іграшковій машині. Вихователі навіть не помітили "втечу" дитини, його знайшли батьки завдяки небайдужим.

Діти вийшли на прогулянку якраз в той час, коли на територію дитсадка приїхала машина з продуктами. Дворічний Амір побачив, як відчиняли ворота та спланував втечу.

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На своїй іграшковій машинці він під'їхав до воріт, відчинив їх і втік за паркан. Вихователі і не помітили зникнення дитини.

Хлопчик втікає з садочку на іграшковій машині / Відео з телеграм-каналу Baza

Де знайшли хлопчика

Пізніше вже змерзлого хлопчика знайшли недалеко від садочка місцеві жителі. Вони відвели його до найближчої аптеки, а потім кинули інформацію про дитину у місцеві чати. Там батьки Аміра і побачили його та забрали додому.

До слова, нещодавно у місті Бровари на Київщині вихователі дитячого садочка під час прогулянки загубили 2-річного хлопчика. За словами його мами, педагоги навіть не шукали дитину, а його помітили випадкові перехожі. Деталі інциденту – читайте у статті.