Сергій Шкарлет розповів, що в Україні повністю зруйнований 91 заклад освіти, а частково пошкоджені – 923.

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Щоб їх відновити, ухвалять спеціальну програму уряду. Проте у Міністерстві освіти і науки розраховують ще й на підтримку європейської спільноти.

Я зустрічався з міністрами освіти на раді Європейського Союзу вже двічі. Йдеться не лише про відбудову стін та встановлення вікон, але й про наповнення закладів освіти сучасним обладнанням,

– пояснив Сергій Шкарлет.

Крім того, до відновлення долучаться студенти та працівники освіти. "Звичайно, ми покладаємося на власні сили, на українців", – додав міністр.

Міністр навів приклад Чернігівського університету, де студенти взяли участь у прибиранні та відновленні освітнього процесу.

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