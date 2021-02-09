Росія заснувала Одесу та Дніпро: новий скандал з підручником з історії України для 8 класу

Джерело:фейсбук Наталії Піпи
В Україні може виникнути новий скандал через підручники з історії України для 8 класу. А все через те, що у них йдеться, що Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь та Севастополь.
Народна депутатка Наталія Піпа заявила, що у підручнику з історії України пишуть, що Росія заснувала кілька українських міст.
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"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь та Севастополь. А якби Гетьманщина і Запоріжжя привели внутрішній устрій та економічну модель до російського зразка, то Росія не чіпала б українську державу!", – переказує суть підручника Наталія Піпа.
За її словами, конкурсна комісія з відбору підручників рекомендує МОН надати цим книгам гриф "Рекомендовано". Тому МОН має погодити або не погодити ці підручники (цей етап мають реалізувати вже 15 лютого).
Піпа наголосила, що підручники аналізував професор Віктор Брехуненко. Він обурений тим, що основний посил рекомендованих комісією підручників: "якби Україна рухалась у російському напрямку, і війни не було б, і жити було би краще".
Депутатка додає, що вже є заява Вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАН України, де зазначено, що вони суперечать здоровому глузду.
Що з цими підручниками рекомендує зробити Наталія Піпа:
Наталя Піпа також готує депутатські звернення до МОН, СБУ та Ради національної безпеки і оборони України.